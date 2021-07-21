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Друг Макгрегора: «Махачев очень переоцененный»
Дэнис угрожает финишировать Ислама
21 июля 16:15
Диллон Дэнис / Фото: nypost.com
Полусредневес Bellator Диллон Дэнис (2-0), являющийся другом Конора Макгрегора, в социальных сетях выложил свою переписку с россиянином Исламом Махачевым (19-1).
Махачев:
«Я тебя в***бу, с*чка. Помнишь мой удар, мешок?».
Дэнис:
«Ислам Махачев очень переоцененный. Я бы играл с ним в клетке, а затем сделал бы ему любой сабмишен, который бы захотел».
Напомним, ранее стало известно, с кем может подраться Махачев.
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