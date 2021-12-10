Алдо: «Мне нужен Диллашоу прямо сейчас»
Два экс-чемпиона UFC – в деле. Уайт анонсировал поединок между Алдо и Диллашоу
Победитель противостояния получит возможность сразиться за титул
12:25
Диллашоу и Алдо / Фото - firstsportz.comПрезидент UFC Дэйна Уайт высказался относительно организации поединка поединка между экс-чемпионами промоушена – бразильцем Жозе Алдо (30-7) и американцем Ти Джеем Диллашоу (17-4).
Цитирует американского функционера MMA Junkie.
«Да, мне нравится эта идея. Это интересный бой. Это номер два против номера три. Проведем этот бой и узнаем, кто получит следующий титульный шанс».
На турнире UFC on ESPN 31, который состоялся на минувших выходных, Алдо единогласным решением судей выиграл у Роба Фонта.
Комментарии 0