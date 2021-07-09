Джейк Пол: «Конор окончательно потерялся, я разоблачу его»

Джейк Пол / фото - Stanfdart/co

Блогер Джейк Пол высказался в свем Twitter в адрес экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-5). Американец уверен, что у «Ноториуса» появились проблемы с психологией. Он намерен выйти в октагон против ирландца.

Он больше не говорит искренне, он пытается убедить себя в собственной лжи.

Он теперь на все обижается, купается в собственной незащищенности. Когда мы подеремся, я разоблачу этого мошенника».