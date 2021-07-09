Порье и Макгрегор взвесились накануне поединка
Джейк Пол: «Конор окончательно потерялся, я разоблачу его»
Блогер намерен подраться против экс-чемпиона UFC
20:58
Джейк Пол / фото - Stanfdart/co
Блогер Джейк Пол высказался в свем Twitter в адрес экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-5). Американец уверен, что у «Ноториуса» появились проблемы с психологией. Он намерен выйти в октагон против ирландца.
«Можно сказать, что Конор окончательно потерялся.
Он больше не говорит искренне, он пытается убедить себя в собственной лжи.
Он теперь на все обижается, купается в собственной незащищенности. Когда мы подеремся, я разоблачу этого мошенника».
28 августа Пол проведет бой против другого экс-чемпиона промоушена.
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