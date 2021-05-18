Джон Джонс отказался драться с Миочичем
Джон Джонс: «Мое возвращение будет грандиозным, независимо от того, когда оно произойдет»
Звезда UFC ответил на заявление президента промоушена
18 мая 16:12
Джон Джонс / Фото - reviewjournalЭкс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе Джон Джонс (26-1) в Twitter отреагировал на заявление президента промоушена Дэйны Уайта, который дал понять, что звездный американец может быть уволен из лиги, если летом не выйдет в октагон.
«Я правда не уверен, когда буду драться в следующий раз. Но прямо сейчас время простое после десятилетия побед – это приятное изменение. Мое имя будет греметь в мире спортивных единоборств до того дня, когда я умру, и после. Мое возвращение будет грандиозным, независимо от того, когда оно произойдет. Честно признаться, я счастливый человек. Вся моя история в руках богов. Я верю, что в будущем меня ждут великие вещи. Не всегда все происходит, когда мы этого хотим. Иногда мне кажется, что моя жизнь – это один большой бонус, я даже представить себе не мог, что окажусь в таком положении. Я благодарен, даже когда дела идут не так, как я хочу».
Ранее Уайт заявил, что поединок Джонса и Миочича находится в разработке.
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