Эдвардс: «Диас будет лежать на настиле без сознания»

Леон Эдвардс / Фото: usatoday.com

Британский полусредневес UFC Леон Эдвардс (18-3) прокомментировал предстоящий поединок против Нэйта Диаса (20-12). Слова британца приводит портал bjpenn.com.



Отлично, что мне дали такой бой, но мои навыки на несколько уровней выше, чем у Нэйта. К тому же бой будет пятираундовой. Он не сможет продержаться 25 минут в клетке со мной.

Я обожаю свою работу и я сам выбрал для себя такой путь. Моя цель – быть чемпионом мира, и я знаю, что победа в этом поединке выведем меня на титульник».