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Эдвардс: «Диас будет лежать на настиле без сознания»

Леон ожидает досрочную победу

MMA
15:27
Эдвардс: «Диас будет лежать на настиле без сознания»
Леон Эдвардс / Фото: usatoday.com


Британский полусредневес UFC Леон Эдвардс (18-3) прокомментировал предстоящий поединок против Нэйта Диаса (20-12). Слова британца приводит портал bjpenn.com.

«Я уверен, что финиширую его. Нэйт будет лежать на настиле без сознания. Хочу, чтобы это поскорее случилось.

Отлично, что мне дали такой бой, но мои навыки на несколько уровней выше, чем у Нэйта. К тому же бой будет пятираундовой. Он не сможет продержаться 25 минут в клетке со мной.

Я обожаю свою работу и я сам выбрал для себя такой путь. Моя цель – быть чемпионом мира, и я знаю, что победа в этом поединке выведем меня на титульник».

Напомним, ранее поединок Эдвардса и Диаса будет доступен в онлайн трансляции на XSPORT.ua.

Карен Агабекян
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Теги

Нэйт Диас Леон Эдвардс

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