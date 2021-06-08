Эдвардс намерен завоевать чемпионский пояс UFC до конца 2021 года
Эдвардс: «Не думаю, что Нэйт Диас выдержит пять раундов со мной»
Британский полусредновес чересчур уверен в своей победе над ветераном ММА
21:15
Леон Эдвардс / Фото - fightnews.infoТоповый британский полусредневес UFC Леон Эдвардс (18-3-2) высказался относительно предстоящего поединка с ветераном ММА американцем Нэйтом Диасом (20-12).
Цитирует Эдвардса MMA Fighting.
«Приятно иметь в соперниках такого парня, как Нэйт – у него громкое имя в ММА. Он уже сделал потрясающие вещи в нашем виде спорте, думаю, что сейчас у меня есть прекрасная возможность победить его. Я выступаю лучше в бою с пятью раундами, чем с тремя. Во всяком случае, так говорят мои тренеры. Я дрался с Рафаэлем Дос Аньосом пять раундов, «Ковбоем», готовился к Камару Усману в марте, к Хамзату Чимаеву, к Белалу Мухаммаду. Я уверен в своем кардио, уверен в своих навыках. Но Нэйт – это Нэйт. Я готовлюсь ко всему, и с нетерпением жду этого. Каждый раз, когда я выступаю против таких парней, которым нравится оставаться в стойке и прессинговать, я разрываю их на куски, разрезаю и играю в кости. Это будет великий бой. Я не думаю, что он сможет выдержать пять раундов. Знаю, что он, вероятно, рассчитывает, что я устану, и, как в бою Хорхе Масвидалем, он залезет на меня в четвертом или пятом раундах».
Напомним, поединок Эдвардс – Диас состоится 13 июня на турнире UFC 263.
Полный кард турнира UFC 263.
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