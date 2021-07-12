Экс-боец UFC покончил жизнь самоубийством в тюремной камере

На его счету более трех сотен боев в различных лигах мира





Трэвис Фултон / Фото - mmajunkie.usatoday.com

Экс-боец UFC, рекордсмен по количеству боев в смешанных единоборствахбыл найден мертвым в тюремной камере.Согласно отчету, Фултон покончил жизнь самоубийством. Ранее экс-боец договорился со следствием и признал себя виновным по двум из четырех предъявленных ему обвинений – в сексуальной эксплуатации и хранении детской порнографии.Фултон был задержан за развратные действия в отношения девушки, не достигшей 18-летнего возраста. Слушание по делу было назначено на 23 июля. Бойцу грозило до 70 лет тюрьмы.В активе 44-летнего американца более трех сотен боев и 255 побед. Свой последний поединок Фултон провел в апреле 2019 года на турнире M-1 Global, где удушающим приемом победил Шеннона Рича.Накануне экс-чемпион UFC в легком дивизионе