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Экс-боец UFC покончил жизнь самоубийством в тюремной камере
На его счету более трех сотен боев в различных лигах мира
14:57
Трэвис Фултон / Фото - mmajunkie.usatoday.comЭкс-боец UFC, рекордсмен по количеству боев в смешанных единоборствах Трэвис Фултон был найден мертвым в тюремной камере.
Согласно отчету, Фултон покончил жизнь самоубийством. Ранее экс-боец договорился со следствием и признал себя виновным по двум из четырех предъявленных ему обвинений – в сексуальной эксплуатации и хранении детской порнографии.
Фултон был задержан за развратные действия в отношения девушки, не достигшей 18-летнего возраста. Слушание по делу было назначено на 23 июля. Бойцу грозило до 70 лет тюрьмы.
В активе 44-летнего американца более трех сотен боев и 255 побед. Свой последний поединок Фултон провел в апреле 2019 года на турнире M-1 Global, где удушающим приемом победил Шеннона Рича.
Накануне экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом премии ESPN Espy Awards-2021 в категории «Лучший боец ММА».
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