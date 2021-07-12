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Экс-боец UFC покончил жизнь самоубийством в тюремной камере

На его счету более трех сотен боев в различных лигах мира

MMA
14:57
Экс-боец UFC покончил жизнь самоубийством в тюремной камере
Трэвис Фултон / Фото - mmajunkie.usatoday.com
Экс-боец UFC, рекордсмен по количеству боев в смешанных единоборствах Трэвис Фултон был найден мертвым в тюремной камере.

Согласно отчету, Фултон покончил жизнь самоубийством. Ранее экс-боец договорился со следствием и признал себя виновным по двум из четырех предъявленных ему обвинений – в сексуальной эксплуатации и хранении детской порнографии.

Фултон был задержан за развратные действия в отношения девушки, не достигшей 18-летнего возраста. Слушание по делу было назначено на 23 июля. Бойцу грозило до 70 лет тюрьмы.

В активе 44-летнего американца более трех сотен боев и 255 побед. Свой последний поединок Фултон провел в апреле 2019 года на турнире M-1 Global, где удушающим приемом победил Шеннона Рича.

Накануне экс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом премии ESPN Espy Awards-2021 в категории «Лучший боец ММА».
Владимир Кириченко
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