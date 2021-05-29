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Экс-чемпион Bellator спрогнозировал результат поединка Амосов – Лима

Александр Шлеменко считает украинца незрелищным бойцом
MMA
12:22
Экс-чемпион Bellator спрогнозировал результат поединка Амосов – Лима
Лима и Амосов / Фото - mmanews
Экс-чемпион Bellator в среднем дивизионе Александр Шлеменко (61-13) в интервью Instagram-ресурсу «Большой куш» заявил, что топовый украинский полусредневес лиги Ярослав Амосов (25-0), вполне вероятно, что может отобрать титул в полусреднем дивизионе у бразильца Дугласа Лимы (32-8).

«Ярослав – хороший боец, хороший борец. Не в обиду ему сказано, но я считаю, что у него немного недотягивает стиль по зрелищности. Это мое мнение. Он дерется наверняка, очень хорошо, у него нет поражений. У него очень большие шансы на победу в бою с Лимой. Если он слушает или услышит, я бы посоветовал ему очень внимательно отнестись к лоу-кикам по голени, потому что это может быть камнем преткновения. Если он сможет обойти стороной этот удар, если у него получится нейтрализовать Лиму, не пропустить этот удар, нормально от него защититься, то у Ярослава очень большие шансы. Борется он хорошо. Если ему удастся избежать жестких лоу-киков и переводить его, то мне кажется, что он должен стать чемпионом».


Поединок между Амосовым и Лимой пройдет на турнире Bellator 260, который состоится 11 июня в Анкасвилле (Коннектикут, США).

В ноябре 2020 года Амосов одержал победу над Логаном Сторли (11-1). Вскоре после этого он занял вторую строчку в рейтинге полусредневесов промоушена.

 

Владимир Кириченко
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Ярослав Амосов Дуглас Лима Александр Шлеменко

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