Взял время, чтобы накачаться. Джон Джонс не собирается драться в 2021 году
Энтони Смит: «За неделю до боя со мной Джонс каждый день проваливал тесты на допинг»
Полутяжеловес UFC раскрыл секрет звездного соотечественника
13:37
Смит и Джонс / Фото - bleacherreportАмериканский полутяжеловес UFC Энтони Смит (35-16) заявил, что экс-чемпион промоушена в полутяжелом дивизионе Джон Джонс (26-1) неоднократно сдавал положительные допинг-тесты в преддверии своих поединков.
Цитирует Смита BJPenn.
«Я не вникал во все эти дела с допингом. Я даже никому не говорил, что Джон провалил все тесты на допинг всю неделю перед нашим боем. Каждый тест на допинг. Я ни разу не упомянул об этом ни в одном интервью, ни в каких СМИ, ничего. Комиссия звонила мне каждый день, чтобы сообщить, что он все еще не сдал негативные тесты на допинг. Я никогда ничего не говорил, я был просто сосредоточен на себе и всегда считал, что если ты сосредоточен только на себе, то добьешься успеха».
Напомним, Джонс победил Смита единогласным решением судей весной 2019 года на турнире UFC 235.
Ранее Джонс сообщил, что не вернется в октагон в 2021 году.
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