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ESPN выкатил новый рейтинг P4P UFC после победы Порье над Макгрегором

«Бриллиант» поднялся в топ-5
MMA
13:11
ESPN выкатил новый рейтинг P4P UFC после победы Порье над Макгрегором
Дастин Порье / Фото: пресс-служба UFC

ESPN обновила свой рейтинг лучших бойцов UFC независимо от весовой категории.

Бывший временный чемпион в легком весе Дастин Порье после победы над Конором Макгрегором поднялся в топ-5.

Рейтинг P4P UFC от ESPN

1.      Камару Усман.

2.      Джон Джонс.

3.      Исраэль Адесанья.

4.      Фрэнсис Нганну.

5.      Дастин Порье.

6.      Александр Волкановски.

7.      Ян Блахович.

8.      Стипе Миочич.

9.      Чарльз Оливейра.

10.   Макс Холлоуэй.

Напомним, бой Порье – Макгрегор закончился победой американца техническим нокаутом после первого раунда. В самой концовке стартовой пятиминутки «Ноториус» сломал ногу. Поэтому Макгрегор считает успех Порье в их бою незаконным и намерен вскоре провести четвертый бой с «Бриллиантом».

Сергей Остапенко
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Теги

Дастин Порье Камару Усман Стипе Миочич Исраэль Адесанья Конор Макгрегор

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