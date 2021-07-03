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Это реально? Букмекеры принимают ставки на бой Федор Емельяненко – Джиган

Предполагается, что поединок пройдет по правилам бокса
MMA
20:33
Это реально? Букмекеры принимают ставки на бой Федор Емельяненко – Джиган
Федор Емельяненко / Фото: Bellator

Букмекеры принимают ставки на теоретический бой легенды ММА Федора Емельяненко против рэпера Дениса Устиминко, который более известен под псевдонимом Джиган.

Предполагается, что поединок пройдет по правилам бокса. Емельяненко – очевидный фаворит. Коэффициент на его победу 1,17, на Джигана – 5.

Напомним, Емельяненко выступает в промоушене Bellator. Следующий бой он проведет 23 октября, однако кто станет его оппонентом – пока неизвестно.

Ранее 44-летний Емельяненко рассказал, сколько боев проведет до конца карьеры.

Сергей Остапенко
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Федор Емельяненко

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