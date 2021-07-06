Эванс оценил шансы Джонса добиться успеха в тяжелом весе

Бывший чемпион UFC не сомневается в умениях «Бонса»



Джон Джонс / фото - Getty Images

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе американец Рашад Эванс оценил шансы его соотечественника и бывшего соперника Джона Джонса (26-1) добиться успеха в тяжелом дивизионе. По словам Эванса, Джонс феноменальный боец, который может приспособиться к чему угодно, поэтому он уверен, что Джон сможет проявить себя в этой весовой категории, сообщает sports.yahoo.com.

«Джонс поднимется на одну весовую категорию, это вызов его наследию. Джон - феноменальный спортсмен и боец. Его бойцовское IQ никто не сможет превзойти. Так что я ожидаю, что он продемонстрирует свои лучшие качества, во время поединков в этой весовой категории. Я думаю, что в тяжелом весе у него могут возникнуть проблемы только из-за того, что ребята, которые выступают здесь, больше и бьют сильнее. Но все же я уверен, что его ждет успех, так как Джон Джонс может приспособиться ко всему».

Джон Джонс не собирается драться в 2021 году.