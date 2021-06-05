Чемпионский бой с Мусаси? Ромеро может вновь продолжить выступления в среднем дивизионе
Фанаты ММА заждались. Ромеро анонсировал свой дебют в Bellator
Кубинский ветеран еще не определился с выбором дивизиона
10:38
Йоэль Ромеро / Фото - espn.comЭкс-претендент на чемпионский титул UFC кубинец Йоэль Ромеро (13-5) рассказал, когда выйдет в октагон, чтобы провести дебютный поединок в Bellator.
Цитирует Ромеро middleeasy.com.
«Болельщики смогут увидеть меня очень скоро. Возможно, в августе. Еще не знаю, в какой весовой категории пройдет этот поединок, но я хочу выступать в среднем и полутяжелом дивизионах и собираюсь выиграть чемпионские пояса в этих весовых категориях».
Дебютный бой в рамках промоушена кубинец должен был провести 7 мая против американца Энтони Джонсона, но был отстранен от участия по состоянию здоровья. Однако Ромеро верит, что их поединок состоится.
«Да, я уверен, что мы встретимся. Я могу сказать, что вижу лицу этого удивительного бойца перед собой. Думаю, это произойдет».
Ранее сообщалось, что Ромеро может провести поединок против чемпиона Bellator в среднем дивизионе Гегарда Мусаси ( 47-7-2).
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