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Фанаты ММА заждались. Ромеро анонсировал свой дебют в Bellator

Кубинский ветеран еще не определился с выбором дивизиона

MMA
10:38
Фанаты ММА заждались. Ромеро анонсировал свой дебют в Bellator
Йоэль Ромеро / Фото - espn.com
Экс-претендент на чемпионский титул UFC кубинец Йоэль Ромеро (13-5) рассказал, когда выйдет в октагон, чтобы провести дебютный поединок в Bellator. 

Цитирует Ромеро middleeasy.com.

«Болельщики смогут увидеть меня очень скоро. Возможно, в августе. Еще не знаю, в какой весовой категории пройдет этот поединок, но я хочу выступать в среднем и полутяжелом дивизионах и собираюсь выиграть чемпионские пояса в этих весовых категориях».


Дебютный бой в рамках промоушена кубинец должен был провести 7 мая против американца Энтони Джонсона, но был отстранен от участия по состоянию здоровья. Однако Ромеро верит, что их поединок состоится.

«Да, я уверен, что мы встретимся. Я могу сказать, что вижу лицу этого удивительного бойца перед собой. Думаю, это произойдет».


Ранее сообщалось, что Ромеро может провести поединок против чемпиона Bellator в среднем дивизионе Гегарда Мусаси ( 47-7-2).



Владимир Кириченко
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Йоэль Ромеро Энтони Джонсон Гегард Мусаси

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