Файт-кард турнира PFL 5: Макдональд vs Тибау
В ночь на 18 июня в Атлантик-Сити (США) состоится турнир PFL 5, в главном событии которого Рори Макдональд (22-6-1) сразится с Глейсоном Тибау (35-15). Представляем файт-кард турнира.
Полусредний вес, до 77 кг. Рори Макдональд (22-6-1) – Глейсон Тибау (35-15);
Полусредний вес, до 77 кг. Рэй Купер (21-7) – Николай Алексахин (24-5);
Полутяжелый вес, до 93 кг. Эмилиано Сорди (23-8) – Дэн Слон (18-8);
Полутяжелый вес, до 93 кг. Сезар Феррейра (14-8) – Крис Камоцци (25-15);
Полутяжелый вес, до 93 кг. Антонио Карлос мл. (11-5) – Винни Магалхаес (19-12);
Полутяжелый вес, до 93 кг. Мартин Гамлет (7-1) – Кори Хендрикс (7-3);
Полусредний вес, до 77 кг. Жоао Зафериньо (25-9) – Джейсон Понет (20-13-1);
Полусредний вес, до 77 кг. Магомед Магомедкеримов (20-5) – Кертис Миллендер (18-7);
Полутяжелый вес, до 93 кг. Том Лоулор (10-8) – Джордан Янг (11-1);
Полусредний вес, до 77 кг. Садибу Си (8-5) – Алексей Кунченко (20-2).
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