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Федор Емельяненко: «Молдавский разберёт Джонсона»
Легенда MMA уверена в победе своего подопечного
11:39
Федор Емельяненко / Фото: Bellator
Легенда тяжелого веса Федор Емельяненко (39-6) высказался по поводу поединка своего подопечного Валентина Молдавского (10-1) против 36-летнего американца Тимоти Джонсона (15-6).
«Ждём победы, конечно. Я думаю, что Валентин должен привезти пояс. Он готов. Вообще, Валентин очень работоспособный и целеустремлённый – я в него верю. Если бог даст, мы завоюем этот пояс. Соперник тоже очень хорош, опытный. Да, у него была череда неудач, но сейчас у него всё получается. Но я думаю, что Валентин его разберёт».
Напомним, поединок Молдавского и Джонсона состоится 25 июня в Анкасвилле на турнире Bellator 261.
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