Федор Емельяненко узнал дату своего следующего боя. Среди возможных соперников – Дос Сантос и Оверим
Федор Емельяненко: «Моя карьера скоро завершится. Осталось 2 боя»
Россиянин пока не знает, где повесит перчатки на гвоздь
16:38
Федор Емельяненко / фото - Sambo.Sport
Легендарный боец ММА Федор Емельяненко (39-6) вскоре завершит карьеру. Россиянин заявил, что контракту с промоушеном Bellator у него осталось 2 боя. Слова бойца приводит ТАСС.
«Моя карьера завершится уже скоро. Осталось два боя, которые есть по контракту с Bellator, я хотел бы полностью выполнить этот контракт.
Последний поединок пройдет, наверное, либо в России, либо в США. Посмотрим, как будет».
Другой россиянин Александр Волков (33-9) ранее проиграл третьему номеру тяжеловесов в UFC.
Комментарии 0