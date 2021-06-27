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Федор Емельяненко: «Моя карьера скоро завершится. Осталось 2 боя»

Россиянин пока не знает, где повесит перчатки на гвоздь
MMA
16:38
Федор Емельяненко: «Моя карьера скоро завершится. Осталось 2 боя»
Федор Емельяненко / фото - Sambo.Sport

Легендарный боец ММА Федор Емельяненко (39-6) вскоре завершит карьеру. Россиянин заявил, что контракту с промоушеном Bellator у него осталось 2 боя. Слова бойца приводит ТАСС.

«Моя карьера завершится уже скоро. Осталось два боя, которые есть по контракту с Bellator, я хотел бы полностью выполнить этот контракт.

Последний поединок пройдет, наверное, либо в России, либо в США. Посмотрим, как будет».

Другой россиянин Александр Волков (33-9) ранее проиграл третьему номеру тяжеловесов в UFC.

 

Антон Кривенко
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