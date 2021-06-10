Федор Емельяненко может провести реванш с Митрионом

«Последний Император» сам захотел этот поединок





Бойці тогда снесли друг друга, но Мэтт поднялся быстрее / Фото: lowkickmma.com

Тяжеловесы Bellator Федор Емельяненко (39-6) и Мэтт Митрион (13-8) могут провести реванш в скором времени. Об этом сообщил глава организации Скотт Кокер.



Боксеры встречались в 2017 году и на первой минуте боя Митрион нокаутировал Федора.

«Да, Федор прислал нам свои предпочтения по сопернику. Он прислал пять вариантов. Конечно, я понимаю, что он хотел бы провести реванш с кем-то из тех, кому проиграл. В том числе он хотел бы провести бой против Митриона».

Отметим, ранее среди возможных оппонентов Емельяненко назывался Джуниор Дос Сантос и Алистар Оверим.