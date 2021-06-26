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Федор Емельяненко узнал дату своего следующего боя. Среди возможных соперников – Дос Сантос и Оверим

«Последний император» проведет поединок у себя на родине
MMA
12:38
Федор Емельяненко узнал дату своего следующего боя. Среди возможных соперников – Дос Сантос и Оверим
Федор Емельяненко / Фото - mmafighting
Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко (39-6) следующий поединок проведет 23 октября в России.

Во время послематчевой пресс-конференции посвященной турниру Bellator 261, глава организации заявил, что ветеран ММА может провести встречу с такими бойцами как Джош Барнетт, Джуниор Дос Сантос и Алистар Оверим.

Цитирует Кокера mmajunkie.usatoday.com.

«Поверьте, сейчас нет недостатка соперников, и многие согласятся поехать в Россию ради боя с Федором. Мне сейчас звонят менеджер всех свободных агентов. Только сегодня мне писал Джош Барнетт. Пару дней назад я разговаривал с менеджером Джуниора Дос Сантоса. Алистар Оверим также находится в числе кандидатов. Список можно продолжать и продолжать».


Ранее сообщалось, что Емельяненко может провести реванш с Мэттом Митрионом.
Владимир Кириченко
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Теги

Алистар Оверим Джош Барнетт Джуниор Дос Сантос Федор Емельяненко Скотт Кокер

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