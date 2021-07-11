Макгрегор: «Вам нужны такие люди, как я»
Фергюсон поддержал Макгрегора
Ирландец сломал ногу в бою против Дастина Порье
15:50
Тони Фергюсон / Фото: Algulf
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (26-6) в Twitter поддержал Конора Макгрегора (22-6), который сломал ногу в бою против Дастина Порье (28-6):
«Не повезло, дерьмо случается. Конор, ты поправишься».
Напомним, Порье доминировал в бою, однако причиной его остановки стала жуткая травма Макгрегора. «Бриллиант» считает, что это карма. «Ноториус» же хочет четвертого поединка с Дастином.
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