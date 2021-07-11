Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Фергюсон поддержал Макгрегора

Ирландец сломал ногу в бою против Дастина Порье
MMA
15:50
Фергюсон поддержал Макгрегора
Тони Фергюсон / Фото: Algulf

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (26-6) в Twitter поддержал Конора Макгрегора (22-6), который сломал ногу в бою против Дастина Порье (28-6):

«Не повезло, дерьмо случается. Конор, ты поправишься».

Напомним, Порье доминировал в бою, однако причиной его остановки стала жуткая травма Макгрегора. «Бриллиант» считает, что это карма. «Ноториус» же хочет четвертого поединка с Дастином.



Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тони Фергюсон Конор Макгрегор Дастин Порье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Неплохая компенсация за травму. Макгрегор получил свыше пяти миллионов долларов за бой с Порье
Неплохая компенсация за травму. Макгрегор получил свыше пяти миллионов долларов за бой с Порье
MMA
17:01
Мейвезер поставил на Порье и «срубил» 35 тысяч долларов
Мейвезер поставил на Порье и «срубил» 35 тысяч долларов
MMA
15:14
Макгрегор: «Вам нужны такие люди, как я»
Макгрегор: «Вам нужны такие люди, как я»
MMA
14:50
Порье готов провести четвертый бой с Макгрегром
Порье готов провести четвертый бой с Макгрегром
MMA
13:30
Уайт рассказал о травме Конора Макгрегора
Уайт рассказал о травме Конора Макгрегора
MMA
13:00
Джонс сомневается, что Макгрегор продолжит карьеру после поражения в трилогии с Порье
Джонс сомневается, что Макгрегор продолжит карьеру после поражения в трилогии с Порье
MMA
12:00

Новости: MMA

Неплохая компенсация за травму. Макгрегор получил свыше пяти миллионов долларов за бой с Порье
Неплохая компенсация за травму. Макгрегор получил свыше пяти миллионов долларов за бой с Порье
17:01
Фергюсон поддержал Макгрегора
Фергюсон поддержал Макгрегора
15:50
Мейвезер поставил на Порье и «срубил» 35 тысяч долларов
Мейвезер поставил на Порье и «срубил» 35 тысяч долларов
15:14
Макгрегор: «Вам нужны такие люди, как я»
Макгрегор: «Вам нужны такие люди, как я»
14:50
«За красивый футбол». Емельяненко-младший назвал своего фаворита на Евро-2020
«За красивый футбол». Емельяненко-младший назвал своего фаворита на Евро-2020
14:40
Бернс назвал желаемого соперника для следующего поединка
Бернс назвал желаемого соперника для следующего поединка
14:00
Порье готов провести четвертый бой с Макгрегром
Порье готов провести четвертый бой с Макгрегром
13:30
Уайт рассказал о травме Конора Макгрегора
Уайт рассказал о травме Конора Макгрегора
13:00
Джонс сомневается, что Макгрегор продолжит карьеру после поражения в трилогии с Порье
Джонс сомневается, что Макгрегор продолжит карьеру после поражения в трилогии с Порье
12:00
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
57
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
30
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Все новости