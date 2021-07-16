Фергюсон: «Я – единственный, кто заставил жирного Хабибера сдаться. 29-1!»

Поединок американца против «Орла» пытались организовать 5 раз

Тони Фергюсон / фото - Getty Images

Боец легкой весовой категории UFC Тони Фергюсон (25-6) высказался в адрес экс-чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова (29-0). Американец считает себя единственным бойцом, с которым россиянин побоялся выйти в октагон. В своем Instagram Фергюсон записал себе на счет победу над «Орлом».

«Были дни, когда жирный любитель тирамису Хабибер был просто щенком. Я – единственный, кто заставил его словесно сдаться. 29-1!».

Бой Нурмагомедова и Фергюсона 5 раз пытались организовать, однако его проведение постоянно срывалось по различным причинам.

Недавно Фергюсон неожиданно поддержал Конора Макгрегора (22-6) после очередного поражения.