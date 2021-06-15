Уайт: «Я не думал, что Морено сможет победить Фигейреду»
Фигейреду готов сменить дивизион, если не будет реванша с Морено
Бывший чемпион UFC хочет трилогию с мексиканцем
19:58
Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено / Фото - futuretechtrends.co.ukЭкс-чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории бразилец Дейвисон Фигейреду (20-2-1) намерен сменить дивизион, если промоушен не организует третий поединок против мексиканца Брэндона Морено (19-5-2).
Цитирует Фигейреду bjpenn.com.
«Я подумываю над переходом в легчайший вес, но, чтобы принять подобное решение, мне нужно вернуться домой, сесть с моей командой, поговорить об этом и выбрать лучший из вариантов. Я должен поехать в родную страну и обсудить все с командой. Посмотрим, состоится ли наш третий бой с Морено. Я уже попросил реванша. Я поговорю с человеком из команды, чтобы попытаться улучшить мою диету, может быть, даже буду возить с собой на бои личного диетолога. Мне нужно вернуться домой, чтобы по-настоящему понять, что я хочу делать дальше. Но прямо сейчас я прошу организовать трилогию с Морено. Я определенно выиграл первый бой, но они отняли у меня балл и поменяли результат на ничью. Вот что случается, когда ты доверяешься судьям. Их решения не всегда удовлетворительны».
Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 263, где Морено удушающим приемом в третьем раунде взял верх над Фигейреду.
Комментарии 0