Фигейреду хочет третий бой с Морено

Дейвисон Фигейреду / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду (20-2-1) поделился своими эмоциями после поражения мексиканцу Брэндону Морено (19-5-2), а также заявил, что жаждет провести третий бой с ним. Цитирует Фигейреду портал BJenn.

Когда я уезжал из гостиницы на арену, то чувствовал себя очень плохо. Я знал, что это был не мой день, но я доверился Богу, и вышел в октагон, сказав: «Господь, да свершится твоя воля».

Я действительно не чувствовал себя хорошо. Мне хочется попросить Дэйну Уайта о незамедлительном реванше, и я надеюсь, что он сделает это, поскольку я выиграл первый бой, даже несмотря на то, что они сняли с меня балл. И теперь я хочу третий поединок. Он забрал мой пояс, первый же я выиграл, и сейчас мы должны провести этот третий бой».