Фигейреду хочет третий бой с Морено
Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду (20-2-1) поделился своими эмоциями после поражения мексиканцу Брэндону Морено (19-5-2), а также заявил, что жаждет провести третий бой с ним. Цитирует Фигейреду портал BJenn.
«У меня действительно была не самая простая сгонка веса. Это весогонка нанесла вред моему здоровью, мне был очень трудно избавляться от лишнего веса.Результаты турнира UFC 263.
Когда я уезжал из гостиницы на арену, то чувствовал себя очень плохо. Я знал, что это был не мой день, но я доверился Богу, и вышел в октагон, сказав: «Господь, да свершится твоя воля».
Я действительно не чувствовал себя хорошо. Мне хочется попросить Дэйну Уайта о незамедлительном реванше, и я надеюсь, что он сделает это, поскольку я выиграл первый бой, даже несмотря на то, что они сняли с меня балл. И теперь я хочу третий поединок. Он забрал мой пояс, первый же я выиграл, и сейчас мы должны провести этот третий бой».
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