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Фигейреду хочет третий бой с Морено

В реванше на UFC 263 экс-чемпион проиграл мексиканцу свой титул
MMA
19:54
Фигейреду хочет третий бой с Морено
Дейвисон Фигейреду / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду (20-2-1) поделился своими эмоциями после поражения мексиканцу Брэндону Морено (19-5-2), а также заявил, что жаждет провести третий бой с ним. Цитирует Фигейреду портал BJenn.

«У меня действительно была не самая простая сгонка веса. Это весогонка нанесла вред моему здоровью, мне был очень трудно избавляться от лишнего веса.

Когда я уезжал из гостиницы на арену, то чувствовал себя очень плохо. Я знал, что это был не мой день, но я доверился Богу, и вышел в октагон, сказав: «Господь, да свершится твоя воля».

Я действительно не чувствовал себя хорошо. Мне хочется попросить Дэйну Уайта о незамедлительном реванше, и я надеюсь, что он сделает это, поскольку я выиграл первый бой, даже несмотря на то, что они сняли с меня балл. И теперь я хочу третий поединок. Он забрал мой пояс, первый же я выиграл, и сейчас мы должны провести этот третий бой».

Результаты турнира UFC 263.
Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
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Брэндон Морено Дейвисон Фигейреду

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