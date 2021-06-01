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Фигейреду намерен нокаутировать Морено в дебюте предстоящего реванша

Чемпион UFC уверен в своей победе над топовым мексиканцем


MMA
15:39
Фигейреду намерен нокаутировать Морено в дебюте предстоящего реванша
Дейвисон Фигейреду / Фото - globoesporte.globo.com
Чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе бразилец Дейвисон Фигейреду (20-1-1) заявил, что был плохо подготовлен к первому поединку с мексиканцем Брэндоном Морено (18-5-2), поэтому не смог одолеть своего соперника.

По словам бразильца, в предстоящем реванше он намерен нокаутировать Морено в дебюте боя.

Цитирует Фигейреду bjpenn.com.

«Я работаю над тем, чтобы вести быстрый бой и собираюсь нокаутировать этого парня в первом или втором раунде. Я не был на 100% готов в прошлый раз. Он говорил, что у меня нет потенциала, нет сильного удара, я покажу ему, что он ошибался. У меня было три месяца на подготовку к поединку с Морено. В первый раз я был лишен такой возможности, и мне было отведено всего 20 дней. Теперь можете не сомневаться, что я буду в лучшей свой форме и этот парень не продержится со мной даже двух раундов».


Напомним, что первый поединок между Фигейреду и Морено состоялся 12 декабря 2020 года на арене UFC Apex в Лас-Вегасе в главном событии турнира UFC 256, однако соперники не смогли определить победителя

Реванш между бойцами пройдет 12 июня на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США) в со-главном событии турнира UFC 263.
Владимир Кириченко
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Дейвисон Фигейреду Брэндон Морено

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