Фигейреду намерен нокаутировать Морено в дебюте предстоящего реванша
Фигейреду: «Я уверен, что нокаутирую Морено»
Титульный поединок в наилегчайшем дивизионе состоится на турнире UFC 263
17:17
Дейвисон Фигейреду / Фото - ESPNЧемпион UFC в наилегчайшем дивизионе бразилец Дейвисон Фигейреду (20-1-1) с уверенностью заявил, что в реванше с мексиканцем Брэндоном Морено (18-5-2) он намерен снять все вопросы в этом противостоянии, нокаутировав своего соперника.
Цитирует Фигейреду MMA Junkie.
«Я не считаю, что в первом бою была ничья. Я победил, несмотря на все, что случилось. С пятницы по субботу у меня была кишечная инфекция. Я вообще не спал. Я дважды ходил в больницу. Во второй раз я записался на 8 часов вечера, а отпустили меня в 4 утра. Это было болезненное испытание. Несмотря на болезнь, я победил в том бою. Теперь я здоров и покажу настоящего себя. Я уверен, что нокаутирую Брэндона. Во втором поединке я покажу, насколько сильно развился. У меня был полный тренировочный лагерь – почти четыре месяца. Мы изучили его очень хорошо. Я намерен показать, кто является настоящим владельцем этого чемпионского титула. Я собираюсь устроить шоу. Я покажу миру, что я законный владелец пояса UFC в наилегчайшем весе».
Напомним, что первый поединок между Фигейреду и Морено состоялся 12 декабря 2020 года на арене UFC Apex в Лас-Вегасе в главном событии турнира UFC 256, однако соперники не смогли определить победителя.
Реванш между бойцами пройдет 12 июня на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США) в со-главном событии турнира UFC 263.
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