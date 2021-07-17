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Форчун финишировал Митриона, Веласкес одолела Кейлхольтц на турнире Bellator 262
Эблен уверенно победил Дэвиса, и другие результаты ивента в Анкасвилле
08:39
Джулиана Веласкес и Дениз Кейлхольтц / Фото - mmajunkie.usatoday.comНа Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир смешанных единоборств Bellator 262.
В главном событии ивента чемпионка организации в наилегчайшем дивизионе бразильянка Джулиана Веласкес (12-0) встретилась с нидерландкой Дениз Кейлхольтц (6-3).
Во втором по значимости бою вечера в октагон вышли американцы Тайрелл Форчун (11-1) и Мэтт Митрион (13-9).
Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира Bellator 262:
Основной кард:
Джулиана Веласкес победила Дениз Кейлхольтц раздельным решением судей;
Тайрелл Форчун победил Мэтта Митриона болевым приемом в 1-м раунде;
Матеус Маттос победил Си Джея Гамильтона техническим нокаутом во 2-м раунде;
Арлин Бленкоу победила Даяну Сильву техническим нокаутом в 3-м раунде;
Джонни Эблен победил Трэвиса Дэвиса единогласным решением судей.
Предварительный кард:
Саид Совма победил Ронни Маркса нокаутом в 1-м раунде;
Коди Ло победил Теодора Макука техническим нокаутом в 1-м раунде;
Диана Авсарагова победила Габриэллу Галфин раздельным решением судей;
Адиль Бенджилани победил Джонни Сото единогласным решением судей;
Чарли Кэмпбелл победил Ника Джульетти техническим нокаутом во 2-м раунде.
Накануне в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 26, где главным событием ивента станет поединок в легком дивизионе между россиянином Исламом Махачевым (19-1) и бразильцем Тиаго Мойзесом (15-4).
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