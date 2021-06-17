Фьюри дал прогноз на трилогию Макгрегора с Порье

Макгрегор против Порье / Фото: Reuters

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) рассказал Mirror о своих ожиданиях от трилогии экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора (22-5) против Дастина Порье (27-6) на турнире UFC 264.



Никогда не знаешь, чем занимается Конор, не знаешь, как он готовится в тренировочном лагере. Исходя из того, что слышал, он живет жизнью рок-звезды даже за неделю до боя. Но так нельзя.

Когда нахожусь в тренировочном лагере, я на 100% сосредоточен на поединке. Я не делаю ничего, что отвлекает. Рано ложусь, рано встаю, пью только воду. Я на 100% посвящен работе.