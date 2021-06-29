Гане и Льюис отреагировали на объявление их боя

Поединок станет главным событием турнира UFC 265



Фото: mmajunkie.usatoday.com

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе американец Деррик Льюис (25-7) и француз Сирил Гане (9-0) отреагировали на новость, что они оспорят временный титул организации в их весовой категории.

Сирил не скрывал своей радости и поблагодарил менеджерский состав его команды за проделанную работу и полученную возможность:

«Я никогда не говорю - нет вызовам! Спасибо моим менеджерам за этот сверхзвуковой взлет. У нас есть работа».

Льюис был более сдержан в своих высказываниях и записал видеообращение к фанатам, а также знакомым, которые просят у него билеты на поединок, подчеркнув этим интерес к их противостоянию, сообщает mmajunkie.usatoday.com:

«Для всех, кто меня спрашивает, у меня закончились билеты. Билеты распроданы. Так что перестаньте спрашивать меня и звонить мне. Билетов нет. Уже проданы. У меня больше нет билетов. Они ушли».

Напомним, что бой Деррика Льюиса и Сирила Гана станет главным событием турнира UFC 265, который состоится 7-го августа на арене Toyota Center в Хьюстоне, штат Техас, США.