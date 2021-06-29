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Гане и Льюис сойдутся в поединке за титул временного чемпиона UFC

Бой топовых тяжеловесов состоится на ивенте в Хьюстоне

MMA
07:17
Гане и Льюис сойдутся в поединке за титул временного чемпиона UFC
Гане и Льюис / Фото - mma-root.com
Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что 7 августа на турнире UFC 265 в Хьюстоне в октагон выйдут два рейтинговых тяжеловеса промоушена Сирил Гане (9-0) и Деррик Льюис (25-7).

Бойцы оспорят титул временного чемпиона дивизиона. Об этом сообщает mmajunkie.usatoday.com.

Изначально на эту же дату лига планировала организовать реванш между французом Фрэнсисом Нганну и вышеупомянутым Льюисом, однако действующий чемпион тяжелого веса сообщил боссам лиги, что не успевает подготовиться к назначенному сроку, вынудив UFC разыграть дополнительный пояс.

Напомним, Гане свой последний поединок провел на минувших выходных, одержав уверенную победу судейским решением над россиянином Александром Волковым. Что касается Льюиса, то он крайний раз выходил в октагон в феврале этого года, жестко нокаутировав Кертиса Блэйдса.



Владимир Кириченко
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Теги

Сирил Гане Дэйна Уайт Деррик Льюис

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