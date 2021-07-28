Не так все просто. Гане назвал план на предстоящий бой с Льюисом
Гане: «Хочу закончить бой с Льюисом до конца пятого раунда»
Сирил уверен, что окажет достаточно давления на оппонента
18:50
Сирил Гане / Фото: UFC
Топовый французский тяжеловес UFC Сирил Гане (9-0) высказался в комментарии порталу Lowkickmma о предстоящем бое с Дерриком Льюисом (25-7),.
«Хочу закончить бой до конца пятого раунда. Это моя миссия, и, как я думаю, она мне под силу. Если посмотреть на статистику Льюиса, то каждый его бой, будь то победный или нет, заканчивался досрочно.
Я окажу давление и нанесу много ударов. Я сделаю себе хорошую статистику и если я выиграю, то, надеюсь, досрочно. Это мой прогноз».
Напомним, поединок Гане и Льюиса состоится 7 августа на UFC 265.
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