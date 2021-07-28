Гане: «Хочу закончить бой с Льюисом до конца пятого раунда»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 2
Сегодня 12
Завтра 8
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава 0:1 Окончен
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб 0:1 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме 2:2 Окончен
20:00 Жальгирис - Ференцварош 1:3 Окончен
Теннис (1 событие из 42) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:05 Мария Саккари - Элина Свитолина 1:2 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт 2:1 1-й тайм
20:00 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 1-й тайм
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт 2:1 1-й тайм
20:00 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 1-й тайм
20:30 Клуж - Линкольн 0:0 1-й тайм
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован
Теннис (3 события из 49) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
10:15 Новак Джокович - Alejandro Davidovich Fokina 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Кудерметова В / Веснина Е - Киченок Л / Киченок Н 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Камила Гиорги - Элина Свитолина 0:2 Окончен
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа -:- Запланирован
18:00 Тобол - Хайдук Сплит -:- Запланирован
19:30 Хеккен - Абердин -:- Запланирован
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген -:- Запланирован
20:00 Валеренга - Гент -:- Запланирован
21:30 Арис Фессалоники - Астана -:- Запланирован
21:45 Дунайска Стреда - Партизан -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 26) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
11:35 Элина Свитолина - Маркета Вондроусова -:- Запланирован

Гане: «Хочу закончить бой с Льюисом до конца пятого раунда»

Сирил уверен, что окажет достаточно давления на оппонента

MMA
18:50
Гане: «Хочу закончить бой с Льюисом до конца пятого раунда»
Сирил Гане / Фото: UFC

Топовый французский тяжеловес UFC Сирил Гане (9-0) высказался в комментарии порталу Lowkickmma о предстоящем бое с Дерриком Льюисом (25-7),.

«Хочу закончить бой до конца пятого раунда. Это моя миссия, и, как я думаю, она мне под силу. Если посмотреть на статистику Льюиса, то каждый его бой, будь то победный или нет, заканчивался досрочно.

Я окажу давление и нанесу много ударов. Я сделаю себе хорошую статистику и если я выиграю, то, надеюсь, досрочно. Это мой прогноз».

Напомним, поединок Гане и Льюиса состоится 7 августа на UFC 265.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Деррик Льюис Сирил Гане

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Не так все просто. Гане назвал план на предстоящий бой с Льюисом
Не так все просто. Гане назвал план на предстоящий бой с Льюисом
MMA
3 июля 10:41
Тренер Нганну – о конфликте с UFC: «Все становится слишком личным»
Тренер Нганну – о конфликте с UFC: «Все становится слишком личным»
MMA
2 июля 18:32
Блейдс: «Верю, что Льюис победит Гане и получит реванш с Нганну»
Блейдс: «Верю, что Льюис победит Гане и получит реванш с Нганну»
MMA
1 июля 19:22
Стал известен полный кард турнира UFC 265: Льюис – Гане
Стал известен полный кард турнира UFC 265: Льюис – Гане
MMA
1 июля 16:36
Гане и Льюис отреагировали на объявление их боя
Гане и Льюис отреагировали на объявление их боя
MMA
29 июня 14:20
Менеджер Нганну ответил Уайту
Менеджер Нганну ответил Уайту
MMA
29 июня 12:20

Новости: MMA

Гане: «Хочу закончить бой с Льюисом до конца пятого раунда»
Гане: «Хочу закончить бой с Льюисом до конца пятого раунда»
18:50
Дмитрий Гордон: «Я влюблен в Хабиба Нурмагомедова. Просто тащусь от него»
Дмитрий Гордон: «Я влюблен в Хабиба Нурмагомедова. Просто тащусь от него»
18:24
В UFC готовят бой жестких нокаутеров Харриса и Туивасы
В UFC готовят бой жестких нокаутеров Харриса и Туивасы
15:59
Пускай волнуются Путин и «Моргенштерн». Хабиб – самая большая звезда в России
Пускай волнуются Путин и «Моргенштерн». Хабиб – самая большая звезда в России
15:49
Ковингтон подтвердил дату боя с Усманом
Ковингтон подтвердил дату боя с Усманом
15:35
Бернс: «Не уверен, что Вудли сможет победить Джейка Пола»
Бернс: «Не уверен, что Вудли сможет победить Джейка Пола»
07:19
Шлеменко: «Сейчас Конор стал большим жирным котом»
Шлеменко: «Сейчас Конор стал большим жирным котом»
27 июля 20:25
Диллашоу сообщил, что после боя с Сандхагеном ему требуется операция
Диллашоу сообщил, что после боя с Сандхагеном ему требуется операция
27 июля 18:20
Это слишком даже для него. Макгрегор вспомнил покойного отца Нурмагомедова
Это слишком даже для него. Макгрегор вспомнил покойного отца Нурмагомедова
27 июля 17:59
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости