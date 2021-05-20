Стал известен полный кард турнира UFC Fight Night 188: Гарбрандт – Фонт
Гарбрандт: «Я уберу Фонта с моего пути»
Бывший лидер легчайшего веса – о предстоящем бое на турнире UFC Fight Night 188
20 мая 15:53
Коди Гарбрандт / Фото - goodfon.ruЭкс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе американец Коди Гарбрандт (12-3) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Робом Фонтом (18-4), который состоится на турнире UFC Fight Night 188 22 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Цитирует Гарбрандта middleeasy.com.
«Мне нравится этот бой, потому что Роб достойный соперник. Вы не можете занять высокое место в рейтинге, не обладая квалификацией. Ничего не хочу отнимать у Фонта, но есть много нюансов, которые необходимо проверить. Он никогда не участвовал в главном событии, никогда не дрался с высококвалифицированными бойцами, никогда не принимал участие в пятираундовых поединках. Через это все, я прошел уже давно. Поэтому я чувствую, что являюсь лучшим бойцом, по сравнению с ним. Я уважаю этого парня и его команду, но уберу Роба с моего пути».
Напомним, что Гарбрандт 6-го июня 2020 года закрыл серию из трех поражений, досрочно победив бразильца Рафаэля Ассунсао. Затем американец должен был выйти в октагон против обладателя титула бразильца Дейвисона Фигейреду на ноябрьском турнире UFC 255, однако получил травму во время тренировочного лагеря.
Что касается Фонта, то он в последнем бою нокаутировал экс-претендента на чемпионский титул в легчайшем весе бразильца Марлона Мораеса.
Полный кард турнира UFC Fight Night 188.
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