Морено намерен разделить октагон с легендарным Сехудо
Генри обманывать не будет. Сехудо предсказал исход противостояния Конор – Порье
Бывший чемпион UFC высказался в своем репертуаре
17:56
Генри Сехудо / Фото - mmafightingЭкс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо спрогнозировал результат третьего поединка между Конором Макгрегором (22-5) и Дастином Порье (27-6).
Цитирует Сехудо Middleeasy.
«Этот бой не сложится в пользу Конора. Думаю, он пройдет так же, как и предыдущий. Порье снова остановит Конора. Как поется в песне Криса Брауна, холодильник Конора потек – он выбился из своей колеи. Думаю, они дойдут до третьего раунде, но Порье его снова остановит. Я не знаю как. Может быть, это снова будут удары ногами или же руками».
Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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