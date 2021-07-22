Чендлер: «Я бы хотел подраться с Макгрегором, когда он вернется»
Гэтжи — о Чендлере: «Этот ублюдок клевещет на мое имя»
Джастин возмущен последним интервью Майкла
22 июля 12:14
Джастин Гэтжи / Фото: CBS
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи (22-3) высказался о словах Майкла Чендлера (22-6) о том, что он три-четыре раза отказался от боя.
«Чендлер там наговорил какой-то бред. Я три недели провел в тренировочном лагере, ожидая контракта на бой, когда узнал, что его папочка Дэйна дал ему титульный поединок. Потом он отсутствовал после нокаута. Я что-то пропустил? Я в отпуске, а этот ублюдок клевещет на мое имя. 3-4 раза?»
Напомним, ранее Чендлер заявлял, что сможет нокаутировать Гэтжи.
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