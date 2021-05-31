Гиллеспи заявил о желании подраться с Махачевым

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 5
Сегодня 17
Завтра 15
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Беларусь - Швейцария 0:6 Окончен
16:15 Италия - Канада 1:7 Окончен
20:15 Швеция - Словакия 3:1 Окончен
20:15 Финляндия - Латвия 3:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 3:2 Окончен
03:00 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
Теннис (10 событий из 42) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:00 Марио Вилелья Мартинес - Роберто Баутиста-Агут 0:3 Окончен
14:25 Мартон Фускович - Симон Жиль 3:0 Окончен
15:30 Кей Нишикори - Алессандро Джанеззи 3:2 Окончен
16:15 Григор Димитров - Маркос Жирон 0:1 Окончен
18:50 Александер Зверев - Оскар Отте 3:2 Окончен
19:35 Роман Сафиуллин - Карлос Табернер 3:1 Окончен
21:30 Стефанос Циципас - Джереми Чарди 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Патриция Мария Тиг - Наоми Осака 0:2 Окончен
14:25 Греетье Миннен - Петра Квитова 1:2 Окончен
19:05 Виктория Азаренко - Светлана Кузнецова 2:1 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания 1:1 3-й период
16:15 США - Германия 1:0 3-й период
Теннис (3 события из 12) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
17:10 Денис Истомин - Роджер Федерер 0:1 2-й сет
17:25 Марин Чилич - Артур Риндеркнеч 0:0 1-й сет
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
17:25 Софиа Кенин - Елена Остапенко 0:0 1-й сет
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания 1:1 3-й период
16:15 США - Германия 1:0 3-й период
20:15 Норвегия - Казахстан -:- Запланирован
20:15 Россия - Швеция -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 7:1 Окончен
Теннис (11 событий из 52) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Сэм Куэрри - Джон Иснер 0:3 Окончен
14:45 Александр Бублик - Даниил Медведев 0:3 Окончен
17:10 Денис Истомин - Роджер Федерер 0:1 2-й сет
17:25 Марин Чилич - Артур Риндеркнеч 0:0 1-й сет
18:40 Жо-Вильфрид Тсонга - Йошихито Нишиока -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Ализе Корне - Хармони Тан 0:2 Окончен
13:00 Kaja Juvan - Ига Святек 0:2 Окончен
17:25 Софиа Кенин - Елена Остапенко 0:0 1-й сет
18:50 Аранта Рус - Михаэла Бузарнеску -:- Запланирован
19:20 Гарбин Мугуруса - Марта Костюк -:- Запланирован
22:00 Серена Уильямс - Ирина-Камелия Бегу -:- Запланирован
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания -:- Запланирован
12:15 Канада - Финляндия -:- Запланирован
16:15 Словакия - Чехия -:- Запланирован
16:15 Италия - США -:- Запланирован
20:15 Россия - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Германия - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
Теннис (7 событий из 75) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Новак Джокович - Теннис Сандрген -:- Запланирован
13:15 А. Рамос-Винолас - Гаэль Монфис -:- Запланирован
14:30 Филипп Кольшрайбер - Фернандо Вердаско -:- Запланирован
15:15 Фредерико Кориа - Фелисиано Лопес -:- Запланирован
17:00 Рафаэль Надаль - Alexei Popyrin -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Oceane Babel - Элина Свитолина -:- Запланирован
15:15 Екатерина Александрова - Винус Уильямс -:- Запланирован

Гиллеспи заявил о желании подраться с Махачевым

Грегору интересен такой поединок, ведь он продвинет его в рейтинге

MMA
15:59
Гиллеспи заявил о желании подраться с Махачевым
Грегор Гиллеспи / Фото: Newsday

Легковес UFC Грегор Гиллеспи (14-1) заявил о готовности провести поединок против россиянина Ислама Махачева (18-1). Слова американца приводит портал bjpenn.com.

«Махачев только что принял бой с кем-то другим (Тиаго Мойзесом), поэтому очевидно, что прямо сейчас его нет на моем горизонте. Но Махачев, вероятно, находится ниже в рейтинге, чем тот уровень, на котором он способен конкурировать. Возможно, в будущем мы могли бы подраться друг с другом за пояс.. Да и кто знает? Мне хорошо известно, что многие люди хотели бы увидеть наш бой, но в этом должен быть смысл».

Напомним, Гиллеспи в начале мая уверенно выиграл у бразильца Диего Феррейры.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ислам Махачев Грегор Гиллеспи

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Махачев: «Когда-нибудь в старости доберусь до чемпионского боя»
Махачев: «Когда-нибудь в старости доберусь до чемпионского боя»
MMA
20 мая 17:40
Кормье: «Никто не хочет драться с Махачевым»
Кормье: «Никто не хочет драться с Махачевым»
MMA
18 мая 22:00
Махачев: «Топ-10 легкого веса UFC – кучка мерзких стариков»
Махачев: «Топ-10 легкого веса UFC – кучка мерзких стариков»
MMA
14 мая 12:41
Не Хукер, и не Фелдер. Махачев снова проведет поединок с малоизвестным соперником
Не Хукер, и не Фелдер. Махачев снова проведет поединок с малоизвестным соперником
MMA
13 мая 08:59
Нурмагомедов обратился к Уайту по поводу Махачева
Нурмагомедов обратился к Уайту по поводу Махачева
MMA
9 мая 14:30
Абдель-Азиз назвал двух потенциальных соперников Махачева
Абдель-Азиз назвал двух потенциальных соперников Махачева
MMA
4 мая 17:25

Новости: MMA

Уайт рассказал, почему бой Эдвардс – Диас был пятираундовым
Уайт рассказал, почему бой Эдвардс – Диас был пятираундовым
17:19
Гиллеспи заявил о желании подраться с Махачевым
Гиллеспи заявил о желании подраться с Махачевым
15:59
Не Махачев и не Чимаев. Нурмагомедов назвал следующего чемпиона легкого дивизиона
Не Махачев и не Чимаев. Нурмагомедов назвал следующего чемпиона легкого дивизиона
15:30
Прохазка может стать запасным бойцом на поединок Блахович – Тейшейра
Прохазка может стать запасным бойцом на поединок Блахович – Тейшейра
11:57
Морено: «Я уверен, что смогу нанести Фигейреду значительный урон во время поединка»
Морено: «Я уверен, что смогу нанести Фигейреду значительный урон во время поединка»
10:36
Миочич: «Нганну взял то, что принадлежало мне и это сводит меня с ума»
Миочич: «Нганну взял то, что принадлежало мне и это сводит меня с ума»
09:55
Эдвардс намерен завоевать чемпионский пояс UFC до конца 2021 года
Эдвардс намерен завоевать чемпионский пояс UFC до конца 2021 года
09:34
Менеджер Хабиба: «Я не считаю, что он проект UFC, но неправильно принимать это за оскорбление»
Менеджер Хабиба: «Я не считаю, что он проект UFC, но неправильно принимать это за оскорбление»
08:14
Ковингтон: «С Джоном Джонсом покончено»
Ковингтон: «С Джоном Джонсом покончено»
30 мая 22:18
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
4
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Все новости