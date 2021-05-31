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Гиллеспи заявил о желании подраться с Махачевым
Грегору интересен такой поединок, ведь он продвинет его в рейтинге
15:59
Грегор Гиллеспи / Фото: Newsday
Легковес UFC Грегор Гиллеспи (14-1) заявил о готовности провести поединок против россиянина Ислама Махачева (18-1). Слова американца приводит портал bjpenn.com.
«Махачев только что принял бой с кем-то другим (Тиаго Мойзесом), поэтому очевидно, что прямо сейчас его нет на моем горизонте. Но Махачев, вероятно, находится ниже в рейтинге, чем тот уровень, на котором он способен конкурировать. Возможно, в будущем мы могли бы подраться друг с другом за пояс.. Да и кто знает? Мне хорошо известно, что многие люди хотели бы увидеть наш бой, но в этом должен быть смысл».
Напомним, Гиллеспи в начале мая уверенно выиграл у бразильца Диего Феррейры.
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