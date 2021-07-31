Главные события бойцовского уик-энда от Bellator и UFC. Фрейре – Макки, Холл – Стриклэнд

«Питбуль» может проиграть свой статус бойца №1 в организации

Фрейре - Макки / Фото: Bellator

В предстоящий уик-энд в мире MMA состоятся два турнира от лучших мировых промоушенов. В Bellator нам дадут финал Гран-при в полулегком весе, а UFC вернет в октагон жесткого ударника Юрайю Холла.



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В Анкасвилле, штат Коннектикут, США, состоится турнир, по главе которого чемпион в двух дивизионах бразилец Патрисио «Питбуль» Фрейре (32-4) в финале Гран-при полулегкого веса сразится против непобежденного американского таланта Эй-Джея Макки (17-0).

Финал Гран-при оказался очень занимательным, поскольку в нем подерутся действующий чемпион Фрейре и претендент, который одарен для MMA также как Джон Джонс в свои лучшие годы. Любителям высокого мастерства и универсальности очень нравятся такие бои в октагоне. Если говорить о Макки, то важно понимать, что он провел всю свою профессиональную карьеру в Bellator – это единственный проект промоушена добравшийся к титульному бою. И поэтому организация сильно хочет сменить владельца пояса именно на своего воспитанника. Обычно такие бои заканчиваются какими-то драматическими решениями и скандалами.

Несмотря на большое количество побед в Bellator, на Макки публика обратила внимание лишь после победы быстрым нокаутом над россиянином Георгием Караханяном. Затем уверенные победы в Гран-при над Дереком Кампосом и Дэррионом Колдуэлом подвели его к главному бою жизни и поставили в рейтинге P4P на шестую позицию, сразу после Ярослава Амосова.

Что из себя представляет Макки? – Он очень опасен как в стойке так и в партере. У Эй-Джея хорошее джиу-джитсу, он успешно проводит тейкдауны, умеет хорошо защищаться от них, длинные и опасные руки, нокаутирующий удар со всех этажей. Достоинств у этого парня много, но главный минус – его еще не проверяли бойцы топового уровня. Фрейре будет первым.

«Питбуль» хорошо знаком всему миру как адский нокаутер. При этом, в его карьере больше побед самбишенами. Этот парень умеет бить, проводить болевые приемы, а тренируют его специалисты по вольной борьбе. Интересно, что у него хорошо получается выигрывать у борцов. Того же более звездного Майкла Чендлера он нокаутировал в первом раунде. А все потому, что Патрисио очень сложно перевести в партер, а нокаутировать во время сближения он может любого.

Что нас ждет в предстоящем поединке? Жесткое противостояние, поскольку эти парни повздорили и чуть не устроили драку напресс-конференции. Но и к этому не привыкать, поскольку Фрейре устраивает вражду почти с каждым противником. Но на этот раз перепалку спровоцировал Макки, захотевший вывести бразильца из психологического равновесия. Ранее такие действия плого заканчивались для соперников «Питбуля».

На этот раз, как мы считаем, молодость все же победит опыт, поскольку умения и таланта Макки не занимать, а габариты в его пользу. Американец продержит бразильца на дистанции, а когда тот будет сближаться, то попытается проводить тейкдауны и клинчевать, в чем ему поможет преимущество в габаритах. Думаем, Эй-Джей оформит победу решением судей.

Остальные поединки турнира:

Эммануэль Санчес (20-5) vs Мадс Бёрнелл (15-3)

Усман Нурмагомедов (12-0) vs Луис Муро (12-6)

Ислам Мамедов (19-1-1) vs Брент Примус (10-1)

Гоичи Ямагучи (25-5) vs Кристофер Гонсалес (6-0)

Ванесса Порто (22-9) vs Илара Джоэнн (9-5)

Гаджи Рабаданов (15-4-1) vs Дэниел Кери (7-4)

Георгий Караханян (30-11-1) vs Кифер Кросби (8-2)

Джаред Скоггинс (10-1) vs Брайан Мур (13-7)

Джонни Сиснерос (13-7) vs Джошуа Джонс (10-5)

UFC ON ESPN 28

В UFC топ-турниров на текущую неделю не запланировано. В зале Apex в Лас-Вегасе состоится шоу, где в главном событии жесткий ударник из среднего веса 36-летний ямаец Юрайя Холл (17-9) сразится с 30-летним середняком из США Шоном Стриклэндом (23-3).

Холл последний раз проигрывал Пауло Косте еще в 2018 году. С тех пор у ямайского кикбоксера четыре победы подряд, что является самой длительной победной серией в его карьере. При этом, в последних двух схватках он досрочно выиграл у Андерсона Силвы и Криса Вайдмана. Если легендарного 46-летнего бразильца он избил, то американец сломал ногу и не смог продолжить бой.

Стриклэнд перебрался в UFC в 2014 году и с тех пор у него 10 побед и три поражения. У топовых оппонентов он не выигрывал, а проигрывал топовым Сантьяго Понзиниббио, Камару Усману и Элизеу Залески дос Сантосу. Шон сейчас также ведет серию из четырех выигранных поединков над середняками. Последний бой он провел в мае и победил решением Кшиштофа Йотко.

Стриклэнд, как и его оппонент, больше любит работать в стойке, но руками, ведь Холл мастер ударов ногами и коленями. Также Шон неплохо умеет бороться, хоть и не на топовом уровне. Но даже при таких достоинствах американца, Юрайя будет иметь преимущество в стойке.

Что нас ждет в поединке? Если Стриклэнд не пропустит много лоу-киков и хай-киков, то должен уверенно забирать победу, ведь он неплох в борьбе. Юрайю всегда легко переводят в партер, где Шон отлично справляется в позиции сверху – он может легко финишировать оппонента градом ударов или провести удушающий прием. Как нам кажется, за счет работы на настиле Стриклэнд будет успешнее опытного соперника и оформит досрочную победу.

Остальные поединки турнира:

Глория де Паула (5-3) vs Шейенн Байс (5-2)

Рани Яхья (27-10-1) vs Кан Кён Хо (17-8)

Сэм Элви (33-15-1) vs Роман Копылов (8-1)

Брайан Барберена (15-7) vs Джейсон Уитт (18-7)

Никлас Штольце (12-4) vs Мунир Лаззез (10-2)

Никко Монтаньо (4-3) vs У Янань (11-4)

Коллин Энглин (8-1) vs Мелсик Багдасарян (5-1)

Крис Грюцемахер (14-4) vs Рафа Гарсиа (11-1)

Дэнни Чавес (11-4) vs Кай Камака (8-4)

Джин Ю Фрей (10-6) vs Эшли Йодер (8-7)

Тревин Джонс (13-6) vs Джон Кастанеда (18-5)

Филип Роу (7-3) vs Орион Косце (7-0)

Райан Бенуа (10-7) vs Заррух Адашев (3-3)

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua