Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 4
Сейчас 1
Сегодня 10
Завтра 6
Футбол (2 события из 2) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Львов - Шахтер 0:3 Окончен
21:00 Колос - Металлист-1925 1:0 Окончен
Теннис (2 события из 15) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Карен Хачанов - Пабло Каррено-Буста 2:0 Окончен
10:35 Новак Джокович - Александер Зверев 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 2) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Новак Джокович - Пабло Каррено-Буста 0:0 1-й сет
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес -:- Запланирован
17:00 Авангард - Кремень -:- Запланирован
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт -:- Запланирован
19:00 Олимпик - Прикарпатье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия -:- Запланирован
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
Теннис (3 события из 34) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Новак Джокович - Пабло Каррено-Буста 0:0 1-й сет
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
10:20 Елена Рябыкина - Элина Свитолина -:- Запланирован
11:35 Белинда Бенчич - Маркета Вондроусова -:- Запланирован
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т -:- Запланирован
17:00 Оболонь - Альянс -:- Запланирован
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна -:- Запланирован
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован

Главные события бойцовского уик-энда от Bellator и UFC. Фрейре – Макки, Холл – Стриклэнд

«Питбуль» может проиграть свой статус бойца №1 в организации
MMA
09:00
Главные события бойцовского уик-энда от Bellator и UFC. Фрейре – Макки, Холл – Стриклэнд
Фрейре - Макки / Фото: Bellator

В предстоящий уик-энд в мире MMA состоятся два турнира от лучших мировых промоушенов. В Bellator нам дадут финал Гран-при в полулегком весе, а UFC вернет в октагон жесткого ударника Юрайю Холла.

BELLATOR 263

В Анкасвилле, штат Коннектикут, США, состоится турнир, по главе которого чемпион в двух дивизионах бразилец Патрисио «Питбуль» Фрейре (32-4) в финале Гран-при полулегкого веса сразится против непобежденного американского таланта Эй-Джея Макки (17-0).

Финал Гран-при оказался очень занимательным, поскольку в нем подерутся действующий чемпион Фрейре и претендент, который одарен для MMA также как Джон Джонс в свои лучшие годы. Любителям высокого мастерства и универсальности очень нравятся такие бои в октагоне. Если говорить о Макки, то важно понимать, что он провел всю свою профессиональную карьеру в Bellator – это единственный проект промоушена добравшийся к титульному бою. И поэтому организация сильно хочет сменить владельца пояса именно на своего воспитанника. Обычно такие бои заканчиваются какими-то драматическими решениями и скандалами.

Несмотря на большое количество побед в Bellator, на Макки публика обратила внимание лишь после победы быстрым нокаутом над россиянином Георгием Караханяном. Затем уверенные победы в Гран-при над Дереком Кампосом и Дэррионом Колдуэлом подвели его к главному бою жизни и поставили в рейтинге P4P на шестую позицию, сразу после Ярослава Амосова.

Что из себя представляет Макки? – Он очень опасен как в стойке так и в партере. У Эй-Джея хорошее джиу-джитсу, он успешно проводит тейкдауны, умеет хорошо защищаться от них, длинные и опасные руки, нокаутирующий удар со всех этажей. Достоинств у этого парня много, но главный минус – его еще не проверяли бойцы топового уровня. Фрейре будет первым.

«Питбуль» хорошо знаком всему миру как адский нокаутер. При этом, в его карьере больше побед самбишенами. Этот парень умеет бить, проводить болевые приемы, а тренируют его специалисты по вольной борьбе. Интересно, что у него хорошо получается выигрывать у борцов. Того же более звездного Майкла Чендлера он нокаутировал в первом раунде. А все потому, что Патрисио очень сложно перевести в партер, а нокаутировать во время сближения он может любого.

Что нас ждет в предстоящем поединке? Жесткое противостояние, поскольку эти парни повздорили и чуть не устроили драку напресс-конференции. Но и к этому не привыкать, поскольку Фрейре устраивает вражду почти с каждым противником. Но на этот раз перепалку спровоцировал Макки, захотевший вывести бразильца из психологического равновесия. Ранее такие действия плого заканчивались для соперников «Питбуля».

На этот раз, как мы считаем, молодость все же победит опыт, поскольку умения и таланта Макки не занимать, а габариты в его пользу. Американец продержит бразильца на дистанции, а когда тот будет сближаться, то попытается проводить тейкдауны и клинчевать, в чем ему поможет преимущество в габаритах. Думаем, Эй-Джей оформит победу решением судей.

Остальные поединки турнира:

Эммануэль Санчес (20-5) vs Мадс Бёрнелл (15-3)

Усман Нурмагомедов (12-0) vs Луис Муро (12-6)

Ислам Мамедов (19-1-1) vs Брент Примус (10-1)

Гоичи Ямагучи (25-5) vs Кристофер Гонсалес (6-0)

Ванесса Порто (22-9) vs Илара Джоэнн (9-5)

Гаджи Рабаданов (15-4-1) vs Дэниел Кери (7-4)

Георгий Караханян (30-11-1) vs Кифер Кросби (8-2)

Джаред Скоггинс (10-1) vs Брайан Мур (13-7)

Джонни Сиснерос (13-7) vs Джошуа Джонс (10-5)  

UFC ON ESPN 28

В UFC топ-турниров на текущую неделю не запланировано. В зале Apex в Лас-Вегасе состоится шоу, где в главном событии жесткий ударник из среднего веса 36-летний ямаец Юрайя Холл (17-9) сразится с 30-летним середняком из США Шоном Стриклэндом (23-3).

Холл последний раз проигрывал Пауло Косте еще в 2018 году. С тех пор у ямайского кикбоксера четыре победы подряд, что является самой длительной победной серией в его карьере. При этом, в последних двух схватках он досрочно выиграл у Андерсона Силвы и Криса Вайдмана. Если легендарного 46-летнего бразильца он избил, то американец сломал ногу и не смог продолжить бой.

Стриклэнд перебрался в UFC в 2014 году и с тех пор у него 10 побед и три поражения. У топовых оппонентов он не выигрывал, а проигрывал топовым Сантьяго Понзиниббио, Камару Усману и Элизеу Залески дос Сантосу. Шон сейчас также ведет серию из четырех выигранных поединков над середняками. Последний бой он провел в мае и победил решением Кшиштофа Йотко.

Стриклэнд, как и его оппонент, больше любит работать в стойке, но руками, ведь Холл мастер ударов ногами и коленями. Также Шон неплохо умеет бороться, хоть и не на топовом уровне. Но даже при таких достоинствах американца, Юрайя будет иметь преимущество в стойке.

Что нас ждет в поединке? Если Стриклэнд не пропустит много лоу-киков и хай-киков, то должен уверенно забирать победу, ведь он неплох в борьбе. Юрайю всегда легко переводят в партер, где Шон отлично справляется в позиции сверху – он может легко финишировать оппонента градом ударов или провести удушающий прием. Как нам кажется, за счет работы на настиле Стриклэнд будет успешнее опытного соперника и оформит досрочную победу.

Остальные поединки турнира:

Глория де Паула (5-3) vs Шейенн Байс (5-2)

Рани Яхья (27-10-1) vs Кан Кён Хо (17-8)

Сэм Элви (33-15-1) vs Роман Копылов (8-1)

Брайан Барберена (15-7) vs Джейсон Уитт (18-7)

Никлас Штольце (12-4) vs Мунир Лаззез (10-2)

Никко Монтаньо (4-3) vs У Янань (11-4)

Коллин Энглин (8-1) vs Мелсик Багдасарян (5-1)

Крис Грюцемахер (14-4) vs Рафа Гарсиа (11-1)

Дэнни Чавес (11-4) vs Кай Камака (8-4)

Джин Ю Фрей (10-6) vs Эшли Йодер (8-7)

Тревин Джонс (13-6) vs Джон Кастанеда (18-5)

Филип Роу (7-3) vs Орион Косце (7-0)

Райан Бенуа (10-7) vs Заррух Адашев (3-3)

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шон Стриклэнд Юрайя Холл Эй Джей Макки Патрисио Фрейре

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Холл: «Адесанья – главная моя мотивация»
Холл: «Адесанья – главная моя мотивация»
MMA
30 июля 18:13
«Питбуль» и Макки устроили потасовку на пресс-конференции
«Питбуль» и Макки устроили потасовку на пресс-конференции
MMA
30 июля 16:27

Новости: MMA

Главные события бойцовского уик-энда от Bellator и UFC. Фрейре – Макки, Холл – Стриклэнд
Главные события бойцовского уик-энда от Bellator и UFC. Фрейре – Макки, Холл – Стриклэнд
09:00
Артем Лобов завершил карьеру
Артем Лобов завершил карьеру
08:40
Макдональд предложил лишать судей работы за странные решения
Макдональд предложил лишать судей работы за странные решения
30 июля 20:58
Избиение от Беринчика стало последним в карьере Лобова
Избиение от Беринчика стало последним в карьере Лобова
30 июля 19:19
Холл: «Адесанья – главная моя мотивация»
Холл: «Адесанья – главная моя мотивация»
30 июля 18:13
Масвидаль сообщил, когда планирует вернуться
Масвидаль сообщил, когда планирует вернуться
30 июля 17:51
«Питбуль» и Макки устроили потасовку на пресс-конференции
«Питбуль» и Макки устроили потасовку на пресс-конференции
30 июля 16:27
Ярослав Амосов продлил контракт с Parimatch Украина и стал бренд-амбассадором компании
Ярослав Амосов продлил контракт с Parimatch Украина и стал бренд-амбассадором компании
30 июля 12:15
Александр Емельяненко: «Молодые и голодные бойцы наступают на пятки»
Александр Емельяненко: «Молодые и голодные бойцы наступают на пятки»
30 июля 09:57
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
2
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости