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И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко

Боец ММА вспомнил старый фэйл мэра Киева
MMA
18:22
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
Александр Емельяненко / фото - СЭ

Скандальный боец ММА Александр Емельяненко готовится к возвращению в октагон. Россиянин следующий бой, скорее всего проведет украинского рэпера Джигана.

В своем Instagram боец регулярно публикует видео с тренировок. Под последней публикацией Емельяненко оставил послание с отсылкой к «вечному» чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталию Кличко.

«Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать! А я могу! И вам того же желаю»

Александр ранее высказался о молодом поколении в смешанных единоборствах.

Антон Кривенко
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Александр Емельяненко Виталий Кличко

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