Джошуа: «Среди супертяжей мне нравится только Владимир Кличко»
И не страшно? Емельяненко-младший посмеялся над словами Виталия Кличко
Боец ММА вспомнил старый фэйл мэра Киева
18:22
Александр Емельяненко / фото - СЭ
Скандальный боец ММА Александр Емельяненко готовится к возвращению в октагон. Россиянин следующий бой, скорее всего проведет украинского рэпера Джигана.
В своем Instagram боец регулярно публикует видео с тренировок. Под последней публикацией Емельяненко оставил послание с отсылкой к «вечному» чемпиону мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталию Кличко.
«Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать! А я могу! И вам того же желаю»
Александр ранее высказался о молодом поколении в смешанных единоборствах.