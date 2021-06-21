Исмаилов получит сумму из восьми цифр за реванш с Минеевым

Магомед уверен, что у соперника гонорар намного меньше





Магомед Исмаилов, Владимир Минеев / Фото: РИА Новости

Известный российский средневес ММА Магомед Исмаилов (17-2) рассказал, сколько будет нулей в его гонораре на реванш против чемпиона AMC Fight Nights Владимира Минеева (15-1).



«Там нормальное количество цифр. Если бы я озвучил свой гонорар, Минеев не захотел бы драться за ту сумму, которая у него есть. У нас восемь цифр, это точно».

Отметим, что реванш Исмаилова и Минеева запланирован на 1 октября. Первый их поединок прошел 19 октября 2018 года и завершился ничьей.