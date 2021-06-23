Известно, когда UFC проведет турнир в Африке

Также на континенте построят центр подготовки бойцов





Дэйна Уайт / Фото: usatoday.com

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что промоушен планирует покорить африканский рынок и в 2022 году там состоится турнир. Слова главы промоушена приводит портал mmamania.com.



«Возьмите любое место, где люди растут в тяжелых условиях и там вы увидите много талантливых и ярких не только бойцов, но и спортсменов из всех видов спорта. Вопрос в том, какие ресурсы у них есть, чтобы создавать, учиться и так далее. Я собираюсь построить в Африке институт UFC. И еще кое-что: в ближайшие пять-шесть лет вы увидите много очень опасных чуваков родом из Африки».

Отметим, что сейчас в UFC три африканских чемпиона: Камару Усман (Нигерия, полусредний вес), Исраэль Адесанья (Нигерия, средний вес), Фрэнсис Нганну (Камерун, тяжелый вес).

Напомним, ранее Уайт заявил, что будет работать над реваншем Адесаньи и Роберта Уиттакера.