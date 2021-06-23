Дэйна Уайт: «Пауло Коста, разорви контракт и займись, чем хочешь. Заведи канал на YouTube»
Известно, когда UFC проведет турнир в Африке
Также на континенте построят центр подготовки бойцов
23 июня 23:18
Дэйна Уайт / Фото: usatoday.com
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что промоушен планирует покорить африканский рынок и в 2022 году там состоится турнир. Слова главы промоушена приводит портал mmamania.com.
«Возьмите любое место, где люди растут в тяжелых условиях и там вы увидите много талантливых и ярких не только бойцов, но и спортсменов из всех видов спорта.
Вопрос в том, какие ресурсы у них есть, чтобы создавать, учиться и так далее. Я собираюсь построить в Африке институт UFC. И еще кое-что: в ближайшие пять-шесть лет вы увидите много очень опасных чуваков родом из Африки».
Отметим, что сейчас в UFC три африканских чемпиона: Камару Усман (Нигерия, полусредний вес), Исраэль Адесанья (Нигерия, средний вес), Фрэнсис Нганну (Камерун, тяжелый вес).
Напомним, ранее Уайт заявил, что будет работать над реваншем Адесаньи и Роберта Уиттакера.
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