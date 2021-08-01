Каким будет август? Льюис – Гане, возвращение Мусаси и Харитонова

Представляем самые главные поединки месяца в MMA





Превью

Гане, Льюис, Харитонов

ЛЬЮИС – ГАНЕ

7 августа на арене Toyota Center в Хьюстоне пройдет турнир UFC 265, в главном событии которого американец Деррик Льюис (25-8) и француз Сирил Гане (9-0) оспорят титул временного чемпиона в тяжелом весе.

Ранее в UFC планировали организовать бой Льюиса с чемпионом Фрэнсисом Нганну. Но они не учли звездную болезнь камерунца и жадность его менеджеров после победы над Стипе Миочичем. Нганну начал просить у организации невообразимые гонорары, чем спровоцировал эго Дэйны Уайта. Как мы знаем, президент UFC всегда плохо относится к таким ультиматумам и поэтому решил дать возможность другим парням подраться за временный титул. А чемпион все это время будет сидеть без боев и зарплаты. Ранее благодаря такой тактике глава промоушена приспустил с небес на землю многих звезд.

Льюис в ноябре 2018 года сразился за чемпионский пояс и проиграл удушением Даниэлю Кормье. В следующем поединке американец уступил ТКО Джуниору Дос Сантосу. В оправдание бойцу важно отметить, что на оба поражения отразилась травма спины, которая мешала ему готовиться в полную силу. Затем Деррик почти вылечил свою травму, и снова вышел на победную дорожку, победив четырех оппонентов. Свой последний бой «Черный Зверь» провел в феврале 2021 года, выиграв нокаутом у Кертиса Блейдса.

Путь Гане к предстоящему поединку был более убедителен и легок. Француз в августе 2019 года дебютировал в промоушене и выиграл шесть поединков. В 2020-м он удосрочил Дос Сантоса, а в 2021-м выиграл решением у Жаирзиньо Розенструика и Александра Волкова. Последние два боя показали, что Сирил очень техничен в ударной технике и может защищаться от борьбы. Если учесть талант Льюиса, как нокаутера, то нас ждет интересный бой.

КИЕСА - ЛЮКЕ

На этом же турнире в Хьюстоне пройдет поединок топовых полусредневесов. Американец Майкл Киеса (18-5) сразится с бразильцем Висенте Люке (20-7-1).

Киеса после серии поражений в легком дивизионе наконец перешел в полусредневесы, где его карьера снова ожила. Сейчас у Майкла четыре победы. Если успехи в боях с ветеранами Карлосом Кондитом, Диего Санчесом и Рафаэлем Дос Аньосом – это закономерный результат, то выигранный бой с Нилом Магни – это прогресс.

Люке в отличие от своего соперника не имел звездных боев, кроме последнего, где он выиграл самбишеном у Тайрона Вудли. До этого бразилец побеждал в основном середняков. Тем же Леону Эдвардсу и Стивену Томпсону он проиграл решением судей. Но интересно, что сейчас Висенте очень сильно прогрессировал и, как нам кажется, он бы смог взять реванш у британца и американца.

АЛДО – МУНЬОЗ

Также на турнире UFC в клетку вернется легендарный экс-чемпион в полулегком весе бразилец Жозе Алдо (29-7). Свой четвертый бой в легчайшем дивизионе он проведет против Педро Муньоза (19-5).

Алдо после потери чемпионского пояса в полулегком дивизионе чередовал поражения с победами. Последней каплей бразильца стало фиаско в бою с Алексом Волкановски, после которого он понял, что в этой весовой ему ничего не светит.

В легчайшем весе Алдо сначала спорно уступил раздельным решением Марлону Мораесу, а затем его нокаутировал нынешний чемпион Петр Ян. Многие эксперты советовали Жозе завершить карьеру, но он не послушал и провел третий бой в 61 кг и выиграл у Марлона Веры. Но пока сложно представить что-то более серьезное чем статус середняка.

Муньоз в отличие от своего соперника никогда топовым бойцом не считался, уступив всем топам. Пик карьеры Педро был в марте 2019 года, когда он нокаутировал находящегося на спаде Коди Гарбрандта. С тех пор он проиграл Алджамейну Стерлингу и Фрэнки Эдгару. В феврале текущего года бразилец успешно взял реванш у Джимми Риверы и смог претендовать на бой с такой легендой как Алдо.

МУСАСИ – СОЛТЕР

13 августа в Анкасвилле (США) в главном событии турнира Bellator 264 чемпион в среднем весе Гегард Мусаси (47-7-2) будет защищать титул от посягательств Джона Солтера (18-4).

Мусаси сейчас уже отошел от поражения Рафаэлю Ловато, о чем свидетельствуют его победы над Лиото Мачидой и Дугласом Лимой. Второго бразильца армянин прошел вообще настолько уверенно, что и бой с таким середняком как Солтер не должен его пугать.

Претендент также последний бой проигрывал Ловато, но затем одержал три уверенные победы и в отсутствии сильных претендентов именно ему предоставлен шанс подраться за пояс. Интересный факт перед предстоящем боем – Мусаси 35 лет и он начал карьеру в 2003-м, а Солтеру 36 лет и дебютировал он лишь в 2009-м. Похоже, что опыт будет на стороне чемпиона, несмотря на возраст.

ХАРИТОНОВ – КОНГО

20 августа в Су-Фолсе на шоу Bellator 265 пройдет бой 40-летнего россиянина Сергея Харитонова (30-7) и 46-летнего француза Чейка Конго (30-11-2).

Однозначно, лучшее время карьеры у этих ребят далеко позади, но даже сейчас их имена могут привлечь внимание многочисленной аудитории MMA. Харитонов после перехода в организацию провел уже шесть поединков, из которых три выиграл, два проиграл и один был признан несостоявшимся. Наибольшими достижениями считаются досрочные выигранные бои с Роем Нельсоном и Мэттом Митрионом. При этом, свой последний бой в организации он проиграл в ноябре 2019 года перебравшемуся из полутяжей британцу Линтону Васселу.

Свой последний поединок в карьере Харитонов провел в другой организации, нокаутировав 7 ноября 2020 года стронгмэна Оли Томпсона.

У Конга до титульного боя с Райаном Бэйдером была хорошая победная серия из восьми боев. Он выигрывал и у перебравшихся в UFC Александра Волкова и Аугусто Сакаи, и у экс-чемпиона Bellator Виталия Минакова. Но в бою с Бэйдром все завершилось без результата из-за тычка пальцем в глаз.

Свой последний бой Конго провел в октябре 2020 года, уступив раздельным решением в реванше с Тимоти Джонсоном, которого он нокаутировал в 2018-м.

КАННОНИР – ГАСТЕЛУМ

21 августа на турнире UFC on ESPN 29 в Лас-Вегасе мощный средневес Джаред Каннонир (13-5) встретится в бою с Келвином Гастелумом (16-7).

После побед над Майклом Биспингом и Роналду Соузой Гастелум, как казалось, зарекомендовал себя одним из претендентов на титул и должен был подраться с тогдашним чемпионом Робертом Уиттакером, но австралиец по состоянию здоровья на бой не вышел. Затем американцу дали поединок за временный пояс с Исраэлем Адесаньей и он проиграл. После той схватки в Келвине что-то сломалось, ведь следом последовали поражения от Даррена Тилла и Джека Херманссона.

В начале текущего года в UFC решили уменьшить уровень оппозиции Гастелума и свели его с Яном Хейнишем. Келвин уверенно выиграл и получил в апреле долгожданный бой с Уиттакером. Но конкурентного противостояния у них не получилось, поскольку Роберт доминировал весь бой и выиграл решением.

У Каннонира карьера проходила также сложно и запутанно. Изначально Джаред дрался в полутяжелом весе, где чередовал победы и поражения. Затем он в 2018 году перешел в средний дивизион и сразу выиграл три боя у Дэвида Бранча, Андерсона Силвы и Джека Херманссона. Американца сразу начали считать главным фаворитом на титульный бой. Но в октябре 2020-го он без шансов проиграл Уиттакеру и потерял возможность подраться с Адесаньей.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua