Каннонир: «Гастелум – это один из десяти лучших бойцов в нашем весе»

Джаред Канонир / Фото: usatoday.com

Американский средневес Джаред Каннонир (13-5) высказался о своем следующем сопернике Келвине Гастелуме (16-7).



Что мы знаем о нем, так это о его отличной борцовской базе и нокаутирующей мощи. Келвин не боится встречаться с более крупными соперниками. Он не является большим средневесом, так как раньше выступал в полусреднем весе, но у него сердце мексиканского воина».