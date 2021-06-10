Каннонир: «Гастелум – это один из десяти лучших бойцов в нашем весе»

Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
11:00
Американский средневес Джаред Каннонир (13-5) высказался о своем следующем сопернике Келвине Гастелуме (16-7).
«Гастелум – это один из десяти лучших бойцов в нашем весе, который раньше дрался за временный чемпионский титул. Он дрался со многими лучшими парнями, поэтому у него есть опыт противостояния с сильными соперниками. Можно сказать, что у Келвина довольно громкое имя и отличные бойцовские навыки. Он был одним из возможных кандидатов, но все остальные потенциальные соперники заняты на данный момент. Так что мы выбрали Гастелума.
Что мы знаем о нем, так это о его отличной борцовской базе и нокаутирующей мощи. Келвин не боится встречаться с более крупными соперниками. Он не является большим средневесом, так как раньше выступал в полусреднем весе, но у него сердце мексиканского воина».
Напомним, что Каннонир и Гастелум проведут бой 21-го августа в Лас-Вегасе.
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