Кевин Ли поднялся в полусредний дивизион и бросил вызов Перри
Кевин Ли рассказал, почему перешел в полусредний вес
Американец начал проводить много времени в тренажерном зале
09:56
Кевин Ли / Фото: usatoday.com
Американский боец UFC Кевин Ли (18-6) рассказал, почему решил вернуться в полусредний вес, переход в который ранее завершился для него поражением от Рафаэля Дос Аньоса.
«Меня на это вдохновил Камару Усман. После его нокаута в бою с Масвидалем, я подумал, что сейчас я такой же большой и могу также. Такое у меня впервые со времен колледжа. Я снова начал интенсивно заниматься в тренажерном зале. Уже прошло больше десяти лет с того момента, как я поднимал тяжести. После операции на колене мне пришлось бороться с лишним весом, потому что я был как средневес, но после реабилитации и тренировок я намерен выступать в полусреднем дивизионе».
Напомним, Кевин Ли 10-го июля на арене T-Mobile в Лос-Анджелесе сразится с Шоном Брэди.
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