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Кевин Ли снялся с поединка против Брэди на турнире UFC 264

Бой в полусреднем весе может быть перенесен на другую дату
MMA
08:39
Кевин Ли снялся с поединка против Брэди на турнире UFC 264
Кевин Ли / Фото - bloodyelbow
Американский легковес UFC Кевин Ли (18-6) не сможет принять участие в турнире UFC 264, где у него был запланирован поединок в полусреднем дивизионе против соотечественника Шона Брэди (14-0). 

Причиной такой ситуации стала травма, которую Ли получил в подготовительном процессе. Об этом поведал сам Брэди.

Цитирует Брэди MMA Junkie.

«Я не буду драться с Кевином Ли на UFC 264. Мы сейчас работаем над тем, чтобы перенести этот поединок на более поздний срок. Хочу поблагодарить всех кто меня поддерживал и продолжает поддерживать. Эта пауза перед большой чемпионской дорогой».


Напомним, что турнир UFC 264 состоится 10 июля в Лас-Вегасе (США) и его главным событием станет третий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Ли последний бой провел в марте 2020 года, досрочно проиграв нынешнему чемпиону Чарльзу Оливейре. Затем Кевин из-за травм долго не выступал.

Владимир Кириченко
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Кевин Ли

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