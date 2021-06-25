Кевин Ли: «Не вижу никого, кто смог бы победить Оливейру в легком весе»
Кевин Ли снялся с поединка против Брэди на турнире UFC 264
Бой в полусреднем весе может быть перенесен на другую дату
08:39
Кевин Ли / Фото - bloodyelbowАмериканский легковес UFC Кевин Ли (18-6) не сможет принять участие в турнире UFC 264, где у него был запланирован поединок в полусреднем дивизионе против соотечественника Шона Брэди (14-0).
Причиной такой ситуации стала травма, которую Ли получил в подготовительном процессе. Об этом поведал сам Брэди.
Цитирует Брэди MMA Junkie.
«Я не буду драться с Кевином Ли на UFC 264. Мы сейчас работаем над тем, чтобы перенести этот поединок на более поздний срок. Хочу поблагодарить всех кто меня поддерживал и продолжает поддерживать. Эта пауза перед большой чемпионской дорогой».
Напомним, что турнир UFC 264 состоится 10 июля в Лас-Вегасе (США) и его главным событием станет третий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье.
Ли последний бой провел в марте 2020 года, досрочно проиграв нынешнему чемпиону Чарльзу Оливейре. Затем Кевин из-за травм долго не выступал.
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