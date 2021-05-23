Кевин Ли поднялся в полусредний дивизион и бросил вызов Перри
Кевин Ли возвращается на UFC 264
Американец снова поднимется в полусредний вес
16:06
Кевин Ли / Фото: UFC
Топовый американский легковес UFC Кевин Ли (18-6) проведет следующий бой против полусредневеса Шона Брэйди (14-0), сообщает MMA Junkie.com.
Бой состоится 10 июля на турнире UFC 264.
Напомним, Ли последний борй провел в марте 2020 года, досрочно проиграв нынешнему чемпиону Чарльзу Оливейре. Затем Кевин из-за травм долго не выступал.
Ли будет выступать в полусреднем весе во второй раз. Ранее Кевин уже поднимался в весе и тогда проиграл удушением Рафаэлю Дос Аньосу.
Брэйди дебютировал в UFC в 2019 году, и выиграл у Курта МакГи, Исмаила Наурдиева, Кристиана Агилеры и Джейка Мэттьюса.
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