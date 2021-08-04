Хабиб: «Давать Емельяненко хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой»

Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко / Фото: ruposters.ru

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался в комментарии YouTube-каналу Ушатайка о следующем поединке российского тяжеловеса Федора Емельяненко.



Не хочется, чтобы Федор рубился с молодыми львами. В свое время он это доказал. Когда тебе 44 года, какого соперника ему можно желать? Давать Федору хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой».