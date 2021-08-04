Дмитрий Гордон: «Я влюблен в Хабиба Нурмагомедова. Просто тащусь от него»
Хабиб: «Давать Емельяненко хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой»
Нурмагомедов знает с кем подерется Федор, но пока все держится в тайне
4 августа 08:59
Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко / Фото: ruposters.ru
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался в комментарии YouTube-каналу Ушатайка о следующем поединке российского тяжеловеса Федора Емельяненко.
«Я думаю, что будет неправильно называть соперника Федора. Просто я знаю, кто у него соперник. Но я бы хотел, чтобы это был самый легкий соперник у него, чтобы он вышел, вырубил его и выиграл у себя дома, потому что возраст немаленький.
Не хочется, чтобы Федор рубился с молодыми львами. В свое время он это доказал. Когда тебе 44 года, какого соперника ему можно желать? Давать Федору хорошего соперника – это желать ему поражения. По моему мнению, соперник у него непростой».
Напомним, следующий поединок Федора Емельяненко состоится 23 октября в России, но имя соперника еще неизвестно.