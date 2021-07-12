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Хабиб – лучший боец года в ММА по версии ESPN Espy Awards
Легендарный россиянин оставил позади действующих чемпионов UFC
11:21
Хабиб Нурмагомедов / Фото - theathletic.comЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов стал лауреатом премии ESPN Espy Awards-2021 в категории «Лучший боец ММА». Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт ESPN.
В голосовании на сайте ESPN непобежденный россиянин опередил обладателя титула UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, эпично вернувшую пояс в минимальном дивизионе Роуз Намаюнас и доминирующую в легчайшем и полулегких весовых категориях Аманду Нуньес.
Напомним, ранее Нурмагомедов заявил, что у него нет никакого желания возвращаться в клетку.
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