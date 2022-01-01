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Хабиб: «Махачев входит в тройку лучших бойцов UFC 2021 года»
Легендарный россиянин уверен, что его друг станет чемпионом промоушена
01 января 13:00
Хабиб Нурмагомедов / Фото - mundo.sputniknews.comЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов в Instagram подвел итоги 2021 года для своего товарища и партнера по команде Ислама Махачева (21-1).
«2021 год однозначно был лучшим в карьере Ислама. По моему мнению, он входит в тройку лучших бойцов UFC этого года. 2022 год мы заберем еще увереннее».
Напомним, в 2021 году Махачев провел три поединка. В марте он задушил в 3-м раунде Дрю Добера, в июле финишировал в 4-м раунде Тиаго Мойзеса, а в октября засабмитил в первой пятиминутке Дэна Хукера.
26 февраля Махачев выйдет в октагон против Бенеила Дариуша в рамках турнира UFC Fight Night.
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