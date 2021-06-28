Хабиб: «Махачеву после Добера обещали соперника из топ-10»

Хабиб и Махачев / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) в интервью YouTube-каналу UFC Russia рассказал о ситуации с карьерой своего друга Ислама Махачева (18-1).



Но я не хочу винить организацию. Сами бойцы не хотят. Они там в топ-10 сидят и между собой дерутся и практически от туда не вылетают.

Я Исламу сказал: Тебе просто нужно оставаться активным. Ты просто скажи: Дайте мне любогно бойца. Против каждого выходи и заканчивай бой досрочно. А когда время придет, то будешь драться за пояс. У тебя сейчас семь побед подряд, после следующего боя будет восемь, а к концу года девять и люди сами заставят их дать тебе титульный бой. Ты не должен ждать до сентября и декабря.

Мы приняли с командой решение о бое на 17 июля. Мы не были согласным с кандидатурой Мозеса. Но нам пришлось принять этот вызов. Но мы не относимся с недооценкой к Мозесу, поскольку это очень крепкий боец. В партере его закончить бюудет очень тяжело, поскольку это очень хороший черный пояс, в стойке дерется очень крепко. С недооценко к нему отнесешься, то будет несладко. Считаю, что он лучше чем Дрю Добер. 17 июля Ислам должен этот бой выиграть и еще раз утвердиться как первый номер в претендентских боях. Там на верху есть ребята, которые давно ничего не выигрывали».