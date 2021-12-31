Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
23:30
Хоккей. Суперлига Париматч. Донбасс - СК Сокол

Хабиб назвал главную причину успеха в жизни

Нурмагомедов уверен, что всем движет Бог
MMA
31 декабря 2021г. 15:12
Хабиб назвал главную причину успеха в жизни
Хабиб Нурмагомедов / Фото: ufc

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях рассказал, что причины любого успеха заключаются в воле Бога.

«Многие люди допускают ошибку. Когда они становятся известными, или когда они добиваются успеха, то они делают ошибку в том, что говорят: это благодаря моему уму, благодаря моей дисциплине, или благодаря моему взгляду на бизнес, – именно поэтому я добился успеха.

Я считаю, что это очень большая ошибка. Ты добился успеха только потому, что Аллах этого захотел. Если Аллах чего-то хочет – он дает. Поэтому я стал чемпионом, и поэтому добился успеха в своем виде спорта».

Напомним, ранее Хабиб рассказал о том, почему не подписывает женщин в свой промоушен.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Хабиб Нурмагомедов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: MMA

Ковингтон: «Я побью Макгрегора 10 раз из 10»
Ковингтон: «Я побью Макгрегора 10 раз из 10»
28 марта 09:30
Нэйт Диас попросил UFC отпустить его
Нэйт Диас попросил UFC отпустить его
27 марта 11:00
Гане: «Том Аспиналл – большая проблема для нашей весовой категории»
Гане: «Том Аспиналл – большая проблема для нашей весовой категории»
27 марта 09:30
Порье: «Этим летом я хотел подраться с Диасом, но узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь»
Порье: «Этим летом я хотел подраться с Диасом, но узнал, что он собирается повесить перчатки на гвоздь»
25 марта 13:00
Макгрегор может сесть в тюрьму за опасное вождение
Макгрегор может сесть в тюрьму за опасное вождение
24 марта 09:30
Ковингтон предсказал, кто станет следующим соперником Макгрегора
Ковингтон предсказал, кто станет следующим соперником Макгрегора
21 марта 20:50
Ковингтон открыт для реванша с Масвидалем
Ковингтон открыт для реванша с Масвидалем
21 марта 10:40
Аспиналл быстро остановил Волкова на UFC Fight Night 204
Аспиналл быстро остановил Волкова на UFC Fight Night 204
20 марта 09:50
Усман: «Не ждите, что Ковингтон снова станет впереди всей очереди»
Усман: «Не ждите, что Ковингтон снова станет впереди всей очереди»
18 марта 21:30
Все новости

Популярные новости

Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Райан Гарсия: «Сердце Ломаченко с украинцами – он отказался от 100%-о шанса взять все титулы»
Бокс Профессиональный бокс
29 марта 12:08
1
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
«Русский мир» во всей красе. Рашисты танком «облагородили» участок Усика
Бокс Профессиональный бокс
01 апреля 12:38
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Рашисты расстреляли украинского боксера прямо в тренировочном зале
Бокс
29 марта 14:15
3
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Экс-невеста Кличко Панеттьери подралась в баре в день рождения боксера
Бокс Профессиональный бокс
28 марта 10:38
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Рашизму в футболе быть! FIFA не стала исключать россию из организации
Футбол В мире
31 марта 18:52
Владимир Кличко покинул Украину
Владимир Кличко покинул Украину
Бокс Профессиональный бокс
31 марта 11:15
Все новости