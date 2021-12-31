Хабиб назвал главную причину успеха в жизни

Нурмагомедов уверен, что всем движет Бог

Хабиб Нурмагомедов / Фото: ufc

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях рассказал, что причины любого успеха заключаются в воле Бога.



«Многие люди допускают ошибку. Когда они становятся известными, или когда они добиваются успеха, то они делают ошибку в том, что говорят: это благодаря моему уму, благодаря моей дисциплине, или благодаря моему взгляду на бизнес, – именно поэтому я добился успеха. Я считаю, что это очень большая ошибка. Ты добился успеха только потому, что Аллах этого захотел. Если Аллах чего-то хочет – он дает. Поэтому я стал чемпионом, и поэтому добился успеха в своем виде спорта».

Напомним, ранее Хабиб рассказал о том, почему не подписывает женщин в свой промоушен.