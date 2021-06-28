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Хабиб: «Сен-Пьер или Усман? Я выбираю Жоржа»

Нурмагомедов рассказал о потенциальном бое легенды и нынешнего топа

MMA
13:49
Хабиб: «Сен-Пьер или Усман? Я выбираю Жоржа»
Усман vs Сен-Пьер

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) в интервью YouTube-каналу UFC Russia высказался о потенциальном поединке легендарного Жоржа Сен-Пьера и нынешнего чемпиона полусреднего веса Камару Усмана (20-1).

«Думаю, что сейчас Усман победит, потому что это его прайм-тайм. Я считаю, что лучшее время Сен-Пьера было в 2009-2010 году. Вот тогда, конечно, Усману было бы тяжело. Я думаю, что тогда Сен-Пьеру не было равных. Но 2021-й и 2010 год – это разное время и разные уровни. Поэтому неправильно их сравнивать.

Это одно и то же, что сравнивать: кто бы победит? Майк Тайсон или Мохаммед Али? На этот вопрос точно никто не ответит. Я человек, который вырос на времени Сен-Пьера. Я очень большой его фанат и больше склоняюсь к Сен-Пьеру.

Надеюсь, Усман не обидится. С ним я тоже хорошо дружу. Я думаю, что Усману он также нравился. Мне кажется, что Усман тоже вырос на его боях, так что легенду не будем обижать. Я выбираю Сент-Пьера».

Напомним, Хабиб также рассказал, как они выбирают соперников для Ислама Махачева.

Карен Агабекян
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Теги

Камару Усман Жорж Сен-Пьер Хабиб Нурмагомедов

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