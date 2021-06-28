Хабиб: «Сен-Пьер или Усман? Я выбираю Жоржа»

Усман vs Сен-Пьер

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) в интервью YouTube-каналу UFC Russia высказался о потенциальном поединке легендарного Жоржа Сен-Пьера и нынешнего чемпиона полусреднего веса Камару Усмана (20-1).



Это одно и то же, что сравнивать: кто бы победит? Майк Тайсон или Мохаммед Али? На этот вопрос точно никто не ответит. Я человек, который вырос на времени Сен-Пьера. Я очень большой его фанат и больше склоняюсь к Сен-Пьеру.

Надеюсь, Усман не обидится. С ним я тоже хорошо дружу. Я думаю, что Усману он также нравился. Мне кажется, что Усман тоже вырос на его боях, так что легенду не будем обижать. Я выбираю Сент-Пьера».