Менеджер Хабиба: «Президент UFC должен оштрафовать Макгрегора на миллион долларов»
Хабиб: «UFC должны выжать все соки из Макгрегора»
Бывший чемпион промоушена «уничтожил» скандального ирландца
10:42
Хабиб и Конор / Фото - UFCЭкс-чемпион UFC в легком дивизионе, непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу MMA ESPN считает, что ирландская звезда промоушена Конор Макгрегор (22-6) больше не может быть претендентом на чемпионский титул.
«Без сломанной ноги Конор мог бы стать чемпионом, но после перелома – нет. Дело в том, что он никогда не будет бить ногами так, как раньше. Я не верю, что ему это удастся, как и Тони Фергюсону. Правда, у Конора хороший возраст – 33 года, тогда как Фергюсону уже 37 лет. Не думаю, что Макгрегор станет чемпионом после того, что произошло с его разумом и ногой. С этими парнями покончено, но они приносят пользу промоушену. Они привлекают много внимания, и это нормально. UFC должны выжать все соки из Макгрегора. Если он захочет вернуться, устройте ему еще один бой с Дастином Порье и завязывайте с этим парнем. Мне кажется, что в UFC так с ним и сделают. Или, возможно, организуют ему поединок с Нейтом Диасом. Я считаю, что Конор проиграет им обоим».
Нурмагомедов и Макгрегор провели бой осенью 2018-го года. Раскручивая эту встречу Конор всячески оскорблял Хабиба, его семью и прочее. По итогу дагестанец задушил ирландца в четвертом раунде.
Накануе Нурмагомедов предположил, что после перелома ноги Макгрегор больше никогда не вернется на вершину UFC.