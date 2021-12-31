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Харитонов: «Будем готовиться и надеемся, что завалим Спонга»
Ветеран ММА – о грядущем поединке в лиге Хабиба
31 декабря 2021г. 08:00
Сергей Харитонов / Фото - rsport.ria.ruПопулярный российский тяжеловес Сергей Харитонов (33-9) в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова поделился ожиданиями относительно предстоящего боя против нидерландца Тайрона Спонга в организации Eagle FC.
«На самом деле я не могу сейчас сказать, сколько боев проведу в Eagle FC. На данный момент это бой 28 января. Я боец Bellator, но организация разрешила мне выступить на турнире у Хабиба. Так что я всеми руками и ногами за. Это большая честь, что выбрали меня. Я приехал в Майами по другим делам, но так получилось, что остался».
«Будем готовиться и надеемся, что завалим Спонга, и все. Хотя он очень опасен – нокаутер жесткий. Максимально подготовимся за этот небольшой промежуток времени. Я отдыхал немного, но ничего. Я думаю, 40 дней на подготовку – это нормально».
Напомним, что поединок между бойцами станет главным событием дебютного турнира лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FС в США. Ивент состоится 28 января в Майами.
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